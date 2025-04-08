انطلاق فعاليات الأيام العلمية الدولية في الجامعة الأردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، فعاليات الأيام العلمية الدولية التي نظمتها كلية علوم الرياضة في الجامعة تحت شعار "آخر المستجدات العلمية في الرياضة التنافسية والصحية""برعاية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، ومشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين في القطاع الرياضي من مختلف الجامعات المحلية والعربية والعالمية من 20 دولة حول العالم.



وتعد الأيام العلمية الدولية منصة دولية يجتمع تحت مظلتها الخبراء والباحثون وصناع القرار والرياضيون وطلبة الدراسات العليا لمناقشة أبرز القضايا والبحوث العلمية وآخر المستجدات العلمية الحديثة للرياضة الصحية والتنافسية، إلى جانب نشر وغرس الثقافة الرياضية في جيل الشباب وبناء قدراتهم ومعارفهم والأثر الإيجابي للرياضة في التنمية المستدامة.



وتهدف الفعاليات الممتدة على مدار يومين إلى تشجيع الطلبة على الاطلاع والمشاركة فيها، وتمكينهم في مجال البحث العلمي لإيجاد حلول تسهم في تعزيز الأداء الرياضي، ونشر الثقافة الرياضية، وتعزيز التعاون البحثي الدولي، وايجادج فرص جديدة للمشاريع البحثية المشتركة.