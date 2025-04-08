خسارة جديدة لمنتخب السيدات أمام نظيره المصري

خسارة جديدة لمنتخب السيدات أمام نظيره المصري
عمان 8 نيسان (بترا)- خسر المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم أمام نظيره المنتخب المصري بنتيجة 1-5، في اللقاء الودي الذي جرى على ستاد الدفاع الجوي في ختام معسكره التدريبي في القاهرة.
وكان المنتخب خسر مباراته الودية الأولى أمام المنتخب المصري الجمعة الماضية بثلاثة أهداف دون رد.
ويأتي هذا المعسكر تحضيرا لخوض غمار التصفيات المؤهلة لكأس آسيا (أستراليا 2026).
وحل المنتخب في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية، إلى جانب منتخبات إيران، لبنان، سنغافورة وبوتان، والتي ستقام أحداثها في عمان خلال حزيران المقبل.
--(بترا)
خ خ/م ف/ هـ ح
08/04/2025 21:46:22
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