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خسارة جديدة لمنتخب السيدات أمام نظيره المصري

خسارة جديدة لمنتخب السيدات أمام نظيره المصري

2025-04-08 03:10:18
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 نيسان (بترا)- خسر المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم أمام نظيره المنتخب المصري بنتيجة 1-5، في اللقاء الودي الذي جرى على ستاد الدفاع الجوي في ختام معسكره التدريبي في القاهرة.
وكان المنتخب خسر مباراته الودية الأولى أمام المنتخب المصري الجمعة الماضية بثلاثة أهداف دون رد.
ويأتي هذا المعسكر تحضيرا لخوض غمار التصفيات المؤهلة لكأس آسيا (أستراليا 2026).
وحل المنتخب في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية، إلى جانب منتخبات إيران، لبنان، سنغافورة وبوتان، والتي ستقام أحداثها في عمان خلال حزيران المقبل.
--(بترا)
خ خ/م ف/ هـ ح
08/04/2025 21:46:22

MENAFN08042025000117011021ID1109405447

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