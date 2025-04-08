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الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية استمرار العدوان على غزة

الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية استمرار العدوان على غزة

2025-04-08 03:10:16
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 نيسان (بترا)- أعلنت الحكومة الهولندية استدعاء السفير الإسرائيلي على خلفية استمرار العدوان على قطاع غزة.
وقالت الحكومة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب استدعى السفير الإسرائيلي في هولندا على خلفية استمرار التصعيد في غزة، ومن المقرر عقد الاجتماع يوم غد الأربعاء.
وكانت الحكومة الهولندية أعلنت، أمس الاثنين، عن تشديد القيود على تصدير المنتجات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
رصد/ أ ن/هـ ح
08/04/2025 21:47:55

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