الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية استمرار العدوان على غزة

الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية استمرار العدوان على غزة
عمان 8 نيسان (بترا)- أعلنت الحكومة الهولندية استدعاء السفير الإسرائيلي على خلفية استمرار العدوان على قطاع غزة.
وقالت الحكومة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب استدعى السفير الإسرائيلي في هولندا على خلفية استمرار التصعيد في غزة، ومن المقرر عقد الاجتماع يوم غد الأربعاء.
وكانت الحكومة الهولندية أعلنت، أمس الاثنين، عن تشديد القيود على تصدير المنتجات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
رصد/ أ ن/هـ ح
08/04/2025 21:47:55
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