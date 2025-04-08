مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في الطيبة والمزار

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 8 نيسان ( بترا )-سلم مجلس محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، المستندات المالية الخاصة بمشاريع تنموية وخدمية لبلديتي الطيبة والمزار الشمالي ضمن موازنة العام الحالي.

وأكد رئيس المجلس خلدون بني هاني، خلال التسليم ، حرص مجلس المحافظة على تعزيز التشاركية مع البلديات لغاية تحسين الوضع الخدمي والبنية التحتية في سبيل تجويد الخدمات، مشيرا إلى أنه سيتم في موازنة العام المقبل رصد مخصصات تهدف إلى تعبيد الطرق خارج حدود التنظيم لخدمة المواطنين القاطنين في تلك المناطق .

وشملت مشاريع المستندات المالية في بلدية الطيبة تنفيذ أعمال فتح وتعبيد لأجزاء من طريق البترول والطريق الذي يخدم ثانوية صما للبنين بقيمة 160 ألف دينار ، فيما بلغت قيمة المشاريع المخصصة لبلدية المزار الشمالي 195 ألف دينار تشمل فتح وتعبيد لطرق وخلطات إسفلتية وإنشاء مدخل رئيسي للواء المزار ومدخل لمنطقتي رحابا وزوبيا، إضافة إلى آرمات بأسماء مناطق البلدية.

بدورهم ، ثمن رؤساء بلديتي الطيبة لؤي بني عمر ، والمزار محمد الشرمان، الدور الفاعل لمجلس المحافظة في الاستجابة لاحتياجات البلديات من المشاريع واستغلال الموارد المتاحة.

--( بترا )

أ غ/أز/ف م

08/04/2025 20:28:28