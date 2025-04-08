مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في الطيبة والمزار

مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في الطيبة والمزار
إربد 8 نيسان ( بترا )-سلم مجلس محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، المستندات المالية الخاصة بمشاريع تنموية وخدمية لبلديتي الطيبة والمزار الشمالي ضمن موازنة العام الحالي.
وأكد رئيس المجلس خلدون بني هاني، خلال التسليم ، حرص مجلس المحافظة على تعزيز التشاركية مع البلديات لغاية تحسين الوضع الخدمي والبنية التحتية في سبيل تجويد الخدمات، مشيرا إلى أنه سيتم في موازنة العام المقبل رصد مخصصات تهدف إلى تعبيد الطرق خارج حدود التنظيم لخدمة المواطنين القاطنين في تلك المناطق .
وشملت مشاريع المستندات المالية في بلدية الطيبة تنفيذ أعمال فتح وتعبيد لأجزاء من طريق البترول والطريق الذي يخدم ثانوية صما للبنين بقيمة 160 ألف دينار ، فيما بلغت قيمة المشاريع المخصصة لبلدية المزار الشمالي 195 ألف دينار تشمل فتح وتعبيد لطرق وخلطات إسفلتية وإنشاء مدخل رئيسي للواء المزار ومدخل لمنطقتي رحابا وزوبيا، إضافة إلى آرمات بأسماء مناطق البلدية.
بدورهم ، ثمن رؤساء بلديتي الطيبة لؤي بني عمر ، والمزار محمد الشرمان، الدور الفاعل لمجلس المحافظة في الاستجابة لاحتياجات البلديات من المشاريع واستغلال الموارد المتاحة.
--( بترا )
أ غ/أز/ف م
08/04/2025 20:28:28
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