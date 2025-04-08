إتاحة تجديد تأجيل خدمة العلم عبر سند

إتاحة تجديد تأجيل خدمة العلم عبر سند
خبرني - اتاحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تجديد دفتر تأجيل خدمة العلم إلكترونيا عبر تطبيق سند تجريبيا، بإضافة الخدمة إلى التطبيق.
ويمكن الدخول إلى الخدمة عبر التطبيق لمفعلي الهوية الرقمية ، من خلال "الخدمات - القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي - تأجيل وثيقة خدمة العلم".
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