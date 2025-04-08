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إتاحة تجديد تأجيل خدمة العلم عبر سند

إتاحة تجديد تأجيل خدمة العلم عبر سند

2025-04-08 08:01:10
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - اتاحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تجديد دفتر تأجيل خدمة العلم إلكترونيا عبر تطبيق سند تجريبيا، بإضافة الخدمة إلى التطبيق.

ويمكن الدخول إلى الخدمة عبر التطبيق لمفعلي الهوية الرقمية ، من خلال "الخدمات - القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي - تأجيل وثيقة خدمة العلم".

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