“الإمارات للدراجات” يتوج بلقب سباق فلاندرز في بلجيكا

“الإمارات للدراجات” يتوج بلقب سباق فلاندرز في بلجيكا
وأكد الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، أن هذا الإنجاز الذي حققه تادي بوجاتشار متفرد ومتميز، بعد أن انفرد بمرحلة الصعود الثالثة لجبل أودي كواريمونت، وابتعد عن أقرب منافسيه.
وتصدر بوجاتشار السباق، الذي أقيم لمسافة 268.900 كم بزمن وقدره 5:58:41 ساعة، وتلاه ثانيا الدنماركي مادس بيدرسن ، بفارق دقيقة وثانية واحدة، ثم جاء الهولندي ماتيو فان دير بويل ثالثا.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها بوجاتشار بلقب هذا الطواف بعد نسخة عام 2023، ليهدي فريق الإمارات الفوز الـ 24 هذا الموسم.
ويقام هذا السباق سنويا في مقاطعة فلاندرز شمال بلجيكا ويمر عبر العديد من الطرق المتعرجة والتلال الصخرية، إضافة إلى بعض مناطق الصعود الصعبة مثل اودي كوارمونت، وبيترسبرج، ويعد اختبارا للقدرة والتحمل للدراجين.
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