“الإمارات للدراجات” يتوج بلقب سباق فلاندرز في بلجيكا

MENAFN - Al-Bayan) حقق السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات " أكس آر جي" للدراجات الهوائية، أمس إنجازا جديدا بتتويجه بلقب سباق "فلاندرز"، الذي أٌقيم في بلجيكا ضمن سباقات كأس العالم للدراجات الهوائية، وهو أيضا ضمن سباقات اليوم الواحد، ويصنف من بين أكبر 5 سباقات عالمية ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية سنويا وانطلقت نسخته الأولى في عام 1913.

وأكد الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، أن هذا الإنجاز الذي حققه تادي بوجاتشار متفرد ومتميز، بعد أن انفرد بمرحلة الصعود الثالثة لجبل أودي كواريمونت، وابتعد عن أقرب منافسيه.

وتصدر بوجاتشار السباق، الذي أقيم لمسافة 268.900 كم بزمن وقدره 5:58:41 ساعة، وتلاه ثانيا الدنماركي مادس بيدرسن ، بفارق دقيقة وثانية واحدة، ثم جاء الهولندي ماتيو فان دير بويل ثالثا.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها بوجاتشار بلقب هذا الطواف بعد نسخة عام 2023، ليهدي فريق الإمارات الفوز الـ 24 هذا الموسم.

ويقام هذا السباق سنويا في مقاطعة فلاندرز شمال بلجيكا ويمر عبر العديد من الطرق المتعرجة والتلال الصخرية، إضافة إلى بعض مناطق الصعود الصعبة مثل اودي كوارمونت، وبيترسبرج، ويعد اختبارا للقدرة والتحمل للدراجين.