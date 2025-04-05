صدى الملاعب يودع جمهوره



مفرح الشمري

بعد نهاية حلقة السبت، يتوقف البرنامج الرياضي الشهير «صدى الملاعب» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا، وذلك بعد بثه على مدى 19 عاما على شاشة محطة الـ MBC.

برنامج «صدى الملاعب»، الذي شكل أحد أبرز البرامج الرياضية في الوطن العربي، حيث نجح بأن يكون نافذة يومية لعشاق كرة القدم بمحتواه المميز وتغطيته الشاملة لجميع المناسبات الرياضية التي تقام في الوطن العربي

والعالم ككل حتى أصبح من البرامج القريبة لقلب كل رياضي ومحبي الرياضة لحياديته في تغطية تلك المناسبات، خصوصا كرة القدم.

البرنامج الذي أشرف على إدارته الإعلامي مصطفى الآغا على مدى 19 عاما، وحقق من خلاله كل الجوائز الإعلامية، ودع محبيه ببث العديد من الكلمات المؤثرة من رياضيين وإعلاميين وفنانين وجماهير رياضية عبروا من خلالها عن تعلقهم في هذا البرنامج الذي عاشوا معه طوال سنوات بثه أحلى سنوات عمرهم لأنه من البرامج الرياضية الذي لا يشبهه أي برنامج رياضي آخر للمحتوى الذي يقدمه، والذي لا يجدونه في برامج أخرى.

«صدى الملاعب» لم يكن مجرد برنامج رياضي، بل تجربة إعلامية متكاملة جمعت بين التحليل الدقيق والتفاعل المباشر مع الجمهور، وبعد نهاية بثه لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر لإدارة الـ MBC على هذا البرنامج المميز الذي يصعب توديعنا إياه، والشكر موصول للإعلامي مصطفى الآغا على كل ما قدمه للجمهور الرياضي العربي طوال مسيرته في برنامج «صدى الملاعب» البرنامج الأجمل والأمثل في الإعلام الرياضي.

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