صدى الملاعب يودع جمهوره
مفرح الشمري
بعد نهاية حلقة السبت، يتوقف البرنامج الرياضي الشهير «صدى الملاعب» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا، وذلك بعد بثه على مدى 19 عاما على شاشة محطة الـ MBC.
برنامج «صدى الملاعب»، الذي شكل أحد أبرز البرامج الرياضية في الوطن العربي، حيث نجح بأن يكون نافذة يومية لعشاق كرة القدم بمحتواه المميز وتغطيته الشاملة لجميع المناسبات الرياضية التي تقام في الوطن العربي
والعالم ككل حتى أصبح من البرامج القريبة لقلب كل رياضي ومحبي الرياضة لحياديته في تغطية تلك المناسبات، خصوصا كرة القدم.
البرنامج الذي أشرف على إدارته الإعلامي مصطفى الآغا على مدى 19 عاما، وحقق من خلاله كل الجوائز الإعلامية، ودع محبيه ببث العديد من الكلمات المؤثرة من رياضيين وإعلاميين وفنانين وجماهير رياضية عبروا من خلالها عن تعلقهم في هذا البرنامج الذي عاشوا معه طوال سنوات بثه أحلى سنوات عمرهم لأنه من البرامج الرياضية الذي لا يشبهه أي برنامج رياضي آخر للمحتوى الذي يقدمه، والذي لا يجدونه في برامج أخرى.
«صدى الملاعب» لم يكن مجرد برنامج رياضي، بل تجربة إعلامية متكاملة جمعت بين التحليل الدقيق والتفاعل المباشر مع الجمهور، وبعد نهاية بثه لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر لإدارة الـ MBC على هذا البرنامج المميز الذي يصعب توديعنا إياه، والشكر موصول للإعلامي مصطفى الآغا على كل ما قدمه للجمهور الرياضي العربي طوال مسيرته في برنامج «صدى الملاعب» البرنامج الأجمل والأمثل في الإعلام الرياضي.
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