ترامب معلقا على رسوم الصين المضادة أصيبوا بالذعر وبكين لا فائز

مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، نهاية الأسبوع الماضي على جميع الواردات من دول العالم بحد ادنى 10%، علق ترامب على سياسة التعريفات الجمركية الجديدة، بأنه لا قلق على الأعمال الكبيرة بشأن التعريفات الجمركية، وأنه فقط الضعفاء سيفشلون.

وأضاف ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «لا قلق على الأعمال التجارية الكبيرة بشأن التعريفات الجمركية، لأنها تعلم أنها باقية، لكنها تركز على الصفقة الكبيرة والجميلة، التي ستعمل على تنشيط اقتصادنا بشكل كبير. مهم جدا. جار الآن»، في إشارة إلى إصراره على صحة قراراته. وواصل ترامب التقليل من أهمية التراجع الحاد في الأسواق المالية العالمية عقب الرسوم الجمركية التي فرضها، حيث قال: «بالنسبة إلى العديد من المستثمرين الآتين إلى الولايات المتحدة لاستثمار مبالغ ضخمة من المال، فإن سياساتي لن تتغير أبدا، وهذا هو الوقت المناسب لأن يصبح المرء ثريا، أثرى من أي وقت مضى». فيما اعتبر دونالد ترامب أن الحرب التجارية الأميركية على الشركاء التجاريين ستؤتي ثمارها في الولايات المتحدة، لكن «هذا الأمر لن يكون سهلا»، داعيا إلى «الصمود».

وكتب أن «الصين تلقت ضربة أكثر شدة بكثير (مما تلقت) الولايات المتحدة، نستعيد وظائف وشركات كما لم نستعد من قبل إنها ثورة اقتصادية وسنربح. اصمدوا، هذا الأمر لن يكون سهلا، لكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية».

واعتبر الرئيس الأميركي، أن رد الصين على الرسوم الجمركية التي أقرها، بفرض رسوم على الصادرات الأميركية إلى بكين بنسبة 34% اعتبارا من 10 الجاري، يعكس «ذعرا» تعيشه بكين، حيث قال: «أخطأت الصين في التصرف، لقد أصابهم الذعر، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمله».

وكانت الإدارة الأميركية قد حذرت الدول من الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها، ملوحة بتعريفات إضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، لكن الصين فرضت يوم الجمعة الماضية تعرفة بنسبة 34% على الواردات الأميركية تدخل حيز النفاذ في 10 الجاري، وتضاف إلى معدل التعرفة الجمركية الحالي المطبق. كما فرضت وزارة التجارة الصينية قيودا على تصدير 7 عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية.

ومن جانبها، أعلنت الحكومة الصينية أمس، أن الرسوم الأميركية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل كامل، وتقوض نظام التجارة المتعددة الأطراف القائم على القواعد، مشددة على ضرورة توقف الولايات المتحدة عن استخدام التعريفات الجمركية كسلاح لقمع اقتصاد الصين وتجارتها، وتقويض حقوق التنمية المشروعة للشعب الصيني.

وأكدت الحكومة الصينية في بيانها، على أنها ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، مضيفة أنه لن يكون هناك فائز في الحروب التجارية وحروب التعريفات الجمركية.

وبدورها، أكدت العديد من غرف التجارة الصينية على معارضتها الشديدة لفرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المتبادلة من جانب واحد، معربة عن دعمها القوي لحكومة بلادها في اتخاذ جميع التدابير المضادة اللازمة، وفقا لبيانات صادرة عن غرف التجارة للاستيراد والتصدير في مختلف القطاعات.

وعلى صعيد متصل، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا إنه تم إحراز تقدم كبير بشأن التضخم منذ عودته إلى السلطة.

ولكن في المقابل، توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، أن تتسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، مؤكدا على أنه من السابق لأوانه التفكير في إجراء تغييرات على السياسة النقدية الأميركية، وذلك على خلفية تأثيرات الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب.

وأضاف: «لا يزال عدم اليقين قائما، وبات من الواضح الآن أن زيادات التعريفات الجمركية ستكون أكبر بكثير من المتوقع، ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على الآثار الاقتصادية، التي ستشمل ارتفاعا في التضخم وتباطؤا في النمو، ولا يزال حجم هذه الآثار ومدتها غير مؤكدين، وبينما يرجح بشدة أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع مؤقت في التضخم على الأقل، فمن الممكن أيضا أن تكون آثارها أكثر استدامة». وتابع باول: «سنواصل مراقبة البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية. نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار مزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا النقدية، ومن السابق لأوانه تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية».

وأعلن غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، وهي خامس أكبر اقتصاد في العالم، أن هذه الولاية ستسعى إلى إبرام اتفاقيات مع بقية دول العالم لإعفائها من إجراءات انتقام جمركي مستقبلية ضد الولايات المتحدة.

وقال الديموقراطي في مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي «الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب لا تمثل جميع الأميركيين».

وقد أدى رد الصين يوم الجمعية الماضية على الرسوم الأميركية إلى تفاقم الخسائر في الأسواق المالية التي تضررت بالفعل في اليوم السابق من إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية ضخمة: +10% على جميع المنتجات اعتبارا من السبت، ثم +34% على الواردات من الصين و+20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأسبوع المقبل.

وهوت بورصة نيويورك الجمعة بنحو 6% في تراجع حاد للجلسة الثانية على التوالي على خلفية مخاوف المستثمرين حيال اقتصاد الولايات المتحدة، وتراجع مؤشر داو جونز 5.50%، فيما انخفض مؤشر ناسداك بـ 5.82%، كما تكبد مؤشر «أس أند بي 500» أسوأ خسارة له منذ العام 2020 بتراجعه 5.9%.

ودخل مؤشر ناسداك رسميا في مرحلة السوق الهبوطية (Bear Market) بعدما فقد أكثر من 21% من ذروته المسجلة في ديسمبر، ما يعكس حالة ذعر واسعة بين المستثمرين، وفي المقابل، رفع بنك جي بي مورغان احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود إلى 60%، وسط مؤشرات سلبية متزايدة في سوق العمل والطلب.

وتكبدت الأسواق الأميركية خسائر صادمة تجاوزت 6 تريليونات دولار في يومين فقط، في أسوأ موجة نزيف منذ أزمة 2008، ما يثير القلق بشأن التداعيات المحتملة للسياسات التجارية على الاقتصاد العالمي، وفقا لبيانات اطلعت عليها «العربية Business».

وعمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الجمعة، لتلامس أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات، بعد فرض الصين رسوما جمركية على السلع الأميركية، مما زاد من مخاوف تراجع الطلب في خضم حرب تجارية شاملة.

وعند التسوية، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم يونيو 6.5% أو 4.56 دولارات عند 65.58 دولارا للبرميل، لتنهي مكاسب استمرت 3 أسابيع، بعد تراجعها هذا الأسبوع بنحو 9.85%، وهي أعمق وتيرة خسائر أسبوعية في عام ونصف.

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