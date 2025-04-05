"أصيلة" الثقافي يطلق موسمه السادس والأربعين

MENAFN - Al-Bayan) أطلقت مؤسسة منتدى أصيلة الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين، وذلك من السبت الخامس من أبريل إلى 20 من الشهر ذاته.

وتخصص هذه الدورة الربيعية للفنون التشكيلية وتشمل معارض وورشات فنية يشارك فيها فنانون من المغرب، البحرين، اسبانيا، سوريا، رومانيا، بلجيكا وبريطانيا، كما تحتضن مشغل مواهب الموسم (مرسم الطفل) ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل.

وكانت مؤسسة منتدى أصيلة قد أعلنت خلال جمعها العام الاستثنائي، المنعقد في 22 مارس الماضي، أن موسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين سينظم هذه السنة على ثلاث دورات:

دورة ربيعية، تخصص للفنون التشكيلية والمشاغل الابداعية

دورة صيفية، تخصص لورشة الجداريات، ومشغل مواهب الموسم ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل

ودورة خريفية، ويتضمن برنامجها تنظيم ندوة تكريمية للراحل محمد بن عيسى مؤسس مؤسسة منتدى أصيلة في إطار فعالية ((خيمة الابداع))

إلى جانب الدورات يتم تنظيم ندوتين فنيتين بعنوان ((الفن وسلطة التقنية)) و((الفن المعاصر وأنظمة الدعم)) وندوة تكريمية تحت عنوان ((عبد الكريم الوزاني والنحت المغربي المعاصر)).

كما سيعرف الموسم تنظيم فعاليات أدبية وثقافية واستضافة عشرات الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتسليم جائزتين: جائزة ((تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي (الدورة 13)))، وجائزة ((بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب (الدورة 8))).

تجدر الإشارة إلى أنه جرى أيضا خلال الجمع العام الاستثنائي للمؤسسة، انتخاب حاتم البطيوي، أمينا عاما للمؤسسة خلفا لمؤسسها الراحل الاستاذ محمد بن عيسى، مبدع مواسم اصيلة الثقافية الدولية.