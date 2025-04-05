ليست مصرية.. حسام حبيب يعيش قصة حب جديدة ويستعد للخطوبة
خبرني - أعلن الفنان المصري حسام حبيب دخوله في علاقة عاطفية جديدة، معلنًا استعداده للارتباط رسميًا بعد أشهر قليلة من انفصاله عن شيرين عبدالوهاب.
وفي تصريحات صحفية، أوضح حبيب أنه يعيش حاليًا قصة حب مع فتاة من خارج الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه بصدد إعلان ارتباطه بها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف أن حبيبته ليست مصرية، وقد التقى بها بالصدفة في أحد الأماكن العامة منذ عدة أشهر، حيث بدأت العلاقة بينهما بصداقة تطورت لاحقًا إلى إعجاب ثم حب، لينتهي بهما المطاف إلى اتخاذ قرار الارتباط الرسمي. كما أشار إلى نيته إقامة حفل خطوبة بسيط يقتصر على الأصدقاء والمقربين.
يُشار إلى أن حسام حبيب كان قد أثار جدلاً واسعًا خلال ظهوره في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة في شهر رمضان الماضي، حيث أدلى بعدد من التصريحات المثيرة حول علاقته السابقة بشيرين، واتهامه لها بالنصب عليه، مؤكدًا أنها مدينة له بمبلغ يتجاوز 60 مليون جنيه.
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