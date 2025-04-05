ليست مصرية.. حسام حبيب يعيش قصة حب جديدة ويستعد للخطوبة

خبرني - أعلن الفنان المصري حسام حبيب دخوله في علاقة عاطفية جديدة، معلنًا استعداده للارتباط رسميًا بعد أشهر قليلة من انفصاله عن شيرين عبدالوهاب.

وفي تصريحات صحفية، أوضح حبيب أنه يعيش حاليًا قصة حب مع فتاة من خارج الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه بصدد إعلان ارتباطه بها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن حبيبته ليست مصرية، وقد التقى بها بالصدفة في أحد الأماكن العامة منذ عدة أشهر، حيث بدأت العلاقة بينهما بصداقة تطورت لاحقًا إلى إعجاب ثم حب، لينتهي بهما المطاف إلى اتخاذ قرار الارتباط الرسمي. كما أشار إلى نيته إقامة حفل خطوبة بسيط يقتصر على الأصدقاء والمقربين.

يُشار إلى أن حسام حبيب كان قد أثار جدلاً واسعًا خلال ظهوره في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة في شهر رمضان الماضي، حيث أدلى بعدد من التصريحات المثيرة حول علاقته السابقة بشيرين، واتهامه لها بالنصب عليه، مؤكدًا أنها مدينة له بمبلغ يتجاوز 60 مليون جنيه.