  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ليست مصرية.. حسام حبيب يعيش قصة حب جديدة ويستعد للخطوبة

ليست مصرية.. حسام حبيب يعيش قصة حب جديدة ويستعد للخطوبة

2025-04-05 01:56:42
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن الفنان المصري حسام حبيب دخوله في علاقة عاطفية جديدة، معلنًا استعداده للارتباط رسميًا بعد أشهر قليلة من انفصاله عن شيرين عبدالوهاب.

وفي تصريحات صحفية، أوضح حبيب أنه يعيش حاليًا قصة حب مع فتاة من خارج الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه بصدد إعلان ارتباطه بها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن حبيبته ليست مصرية، وقد التقى بها بالصدفة في أحد الأماكن العامة منذ عدة أشهر، حيث بدأت العلاقة بينهما بصداقة تطورت لاحقًا إلى إعجاب ثم حب، لينتهي بهما المطاف إلى اتخاذ قرار الارتباط الرسمي. كما أشار إلى نيته إقامة حفل خطوبة بسيط يقتصر على الأصدقاء والمقربين.

يُشار إلى أن حسام حبيب كان قد أثار جدلاً واسعًا خلال ظهوره في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة في شهر رمضان الماضي، حيث أدلى بعدد من التصريحات المثيرة حول علاقته السابقة بشيرين، واتهامه لها بالنصب عليه، مؤكدًا أنها مدينة له بمبلغ يتجاوز 60 مليون جنيه.

MENAFN05042025000151011027ID1109393817

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث