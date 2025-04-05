اتهام (يويفا) بالتلاعب في فيديو ركلة جزاء ألفاريز

اتهام (يويفا) بالتلاعب في فيديو ركلة جزاء ألفاريز
خبرني - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه طرأت تطورات جديدة على الواقعة المثيرة للجدل التي شهدها دور 16 في "التشامبيونز ليغ".
أوضحت صحيفة آس أن تداعيات مباراة ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز "الملكي" بركلات الترجيح وتأهله إلى دور الثمانية، مستمرة، بسبب ركلة الجزاء التي أحرزها جوليان ألفاريز وتم إلغاءها بداعي لمسه الكرة لمرتين.
وقالت: "وجه الاتحاد الدولي لروابط مشجعي أتلتيكو مدريد اتهاماً إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "بتعديل" الفيديو الذي أصدره لركلة جزاء جوليان ألفاريز في اليوم التالي لإلغائها في ركلات الترجيح في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، والتي خسرها الفريق الأحمر والأبيض في النهاية".
وأضافت: "ركلة جزاء أدت في نهاية المطاف إلى تدمير موسم "الروخي بلانكوس" الذي تميز بالحماس الذي أظهره الفريق من أكتوبر (تشرين الأول) إلى يناير (كانون الثاني)، والذي حقق خلاله 15 انتصاراً متتالياً".
وتابعت: "تم إرسال الفيديو الخاص بركلة الجزاء إلى مختبر الطب الشرعي الحاسوبي الأوروبي (LIFe)، حيث قالت المنظمة التي تمثل غالبية أندية المشجعين الأحمر والأبيض في بيان إن هذا التقرير "يثبت أن الفيديو المعني قد تم تحريره قبل نشره".
وأشار الصحيفة إلى أنه هناك مطالب بالكشف عن الفيديو الأصلي دون إجراء تعديل عليه، وسط اتهامات صريحة إلى "يويفا" بالتلاعب في مقطع الفيديو ما أسهم في خسارة أتلتيكو مدريد وخروجه من البطولة، ويتأثر الفريق سلباً بتراجعه في الدوري الإسباني، وخسارته أمام برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
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