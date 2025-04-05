اتهام (يويفا) بالتلاعب في فيديو ركلة جزاء ألفاريز



خبرني - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه طرأت تطورات جديدة على الواقعة المثيرة للجدل التي شهدها دور 16 في "التشامبيونز ليغ".

أوضحت صحيفة آس أن تداعيات مباراة ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز "الملكي" بركلات الترجيح وتأهله إلى دور الثمانية، مستمرة، بسبب ركلة الجزاء التي أحرزها جوليان ألفاريز وتم إلغاءها بداعي لمسه الكرة لمرتين.

وقالت: "وجه الاتحاد الدولي لروابط مشجعي أتلتيكو مدريد اتهاماً إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "بتعديل" الفيديو الذي أصدره لركلة جزاء جوليان ألفاريز في اليوم التالي لإلغائها في ركلات الترجيح في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، والتي خسرها الفريق الأحمر والأبيض في النهاية".

وأضافت: "ركلة جزاء أدت في نهاية المطاف إلى تدمير موسم "الروخي بلانكوس" الذي تميز بالحماس الذي أظهره الفريق من أكتوبر (تشرين الأول) إلى يناير (كانون الثاني)، والذي حقق خلاله 15 انتصاراً متتالياً".

وتابعت: "تم إرسال الفيديو الخاص بركلة الجزاء إلى مختبر الطب الشرعي الحاسوبي الأوروبي (LIFe)، حيث قالت المنظمة التي تمثل غالبية أندية المشجعين الأحمر والأبيض في بيان إن هذا التقرير "يثبت أن الفيديو المعني قد تم تحريره قبل نشره".

وأشار الصحيفة إلى أنه هناك مطالب بالكشف عن الفيديو الأصلي دون إجراء تعديل عليه، وسط اتهامات صريحة إلى "يويفا" بالتلاعب في مقطع الفيديو ما أسهم في خسارة أتلتيكو مدريد وخروجه من البطولة، ويتأثر الفريق سلباً بتراجعه في الدوري الإسباني، وخسارته أمام برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.