منتخب الإمارات يخسر أمام اليابان في كأس آسيا للناشئين

MENAFN - Al-Bayan) ">خسر منتخبنا الوطني للناشئين أمام نظيره المنتخب الياباني 1-4، في مباراتهما على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة في السعودية، والتي شهدت تعادل أستراليا وفيتنام 1-1.

وسجل أهداف اليابان ميناتو يوشيدا هدفين في الدقيقتين 3 و15، ويويتو كامو وهيروتو أسادا في الدقيقتين 34 و83، وأحرز هدف منتخبنا فيصل محمد في الدقيقة 71، لتتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وجاءت كل من أستراليا وفيتنام في المركز الثاني بنقطة واحدة، وحل منتخبنا في المركز الأخير دون نقاط.

وكشف المنتخب الياباني عن رغبة هجومية مبكرة، ونجح في افتتاح التسجيل بهدف في الدقيقة 3، بعد متابعة جيدة من ميناتو يوشيدا لرأسية هيروتو أسادا المرتدة من القائم الأيمن لمرمانا، وأضاف يوشيدا الهدف الشخصي الثاني بكرة رأسية وسط حراسة من مدافعي "الأبيض" في الدقيقة 15.

ورد القائم الأيسر للمرمى الياباني تسديدة محمد بطي في الدقيقة 16، لتضيع فرصة تقليص الفارق من منتخبنا، الذي أجرى تغييراً اضطرارياً بخروج الحارس أحمد إكرامي للإصابة، ونزول الحارس فهد خليل في الدقيقة 17. وعزز المنتخب الياباني تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 34، بتسديدة من يويتو كامو من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى السفلى، لينتهي الشوط الأول بثلاثية يابانية نظيفة.

وتواصل الضغط الياباني في الشوط الثاني بفضل التفوق البدني، وقابله منتخبنا بمحاولة اللعب على الهجمات المرتدة، ونجح من إحداها في تقليص الفارق بهدف البديل فيصل محمد، ومن لمسته الأولى في الدقيقة 71، بعد تمريرة رأسية وصلته من زميله جايدن أديتيبا، ومرور مهاري من المدافع الياباني، وتسديدة أرضية لحظة خروج الحارس من مرماه. ورد المنتخب الياباني بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 83، بتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء بقدم هيروتو أسادا، ليخسر "أبيض الناشئين" خطوته الأولى في البطولة الآسيوية.