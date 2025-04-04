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مؤشر داو جونز يفقد 2000 نقطة في تعاملات اليوم

مؤشر داو جونز يفقد 2000 نقطة في تعاملات اليوم

2025-04-04 03:18:23
(MENAFN- Al-Bayan) ">فقد مؤشر داو جونز الصناعي القياسي للأسهم الأمريكية 2000 نقطة من قيمته ليواصل تراجعه الشديد الذي بدأ أمس.

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