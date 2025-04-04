مؤشر داو جونز يفقد 2000 نقطة في تعاملات اليوم

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مؤشر داو جونز يفقد 2000 نقطة في تعاملات اليوم
(MENAFN- Al-Bayan) ">فقد مؤشر داو جونز الصناعي القياسي للأسهم الأمريكية 2000 نقطة من قيمته ليواصل تراجعه الشديد الذي بدأ أمس.
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