أبو عبيدة في رسالة للاحتلال: قد أعذر من أنذر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن نصف أسرى الاحتلال الأحياء محتجزون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها خلال الأيام الأخيرة.

وقال أبو عبيدة، اليوم الجمعة، قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة على حياتهم.



وأضاف أنه إذا كان العدو معنيا بحياة الأسرى فعليه التفاوض فورا لإجلائهم أو الإفراج عنهم وقد أعذر من أنذر.



وأشار أبو عبيدة إلى أن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية عن حياة الأسرى ولو كانت معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته ولكان معظمهم في بيته.