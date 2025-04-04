أبو عبيدة في رسالة للاحتلال: قد أعذر من أنذر

أبو عبيدة في رسالة للاحتلال: قد أعذر من أنذر
وقال أبو عبيدة، اليوم الجمعة، قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة على حياتهم.
وأضاف أنه إذا كان العدو معنيا بحياة الأسرى فعليه التفاوض فورا لإجلائهم أو الإفراج عنهم وقد أعذر من أنذر.
وأشار أبو عبيدة إلى أن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية عن حياة الأسرى ولو كانت معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته ولكان معظمهم في بيته.
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