وول ستريت تتكبد خسائر حادة في بداية جلسة اليوم والداو يهوي بـ1200 نقطة وسط ضبابية المشهد التجاري العالمي

وول ستريت تتكبد خسائر حادة في بداية جلسة اليوم والداو يهوي بـ1200 نقطة وسط ضبابية المشهد التجاري العالمي
شهدت الأسواق الأميركية في مستهل تعاملات جلسة اليوم (الجمعة) تراجعات حادة، حيث افتتحت مؤشرات وول ستريت على انخفاض جماعي وسط تصاعد المخاوف بشأن مستقبل التجارة العالمية، ما دفع المستثمرين إلى التخارج من الأصول عالية المخاطر.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1200 نقطة، بينما اقترب مؤشر ناسداك من دخول مرحلة الهبوط مع تزايد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والبنوك.
وتصدرت أسهم القطاع المالي قائمة الخاسرين، إذ هبط سهم مورغان ستانلي بأكثر من 6% مع بداية الجلسة، فيما تراجع سهم جي بي مورغان بنسبة 5%، وسهم غولدمان ساكس بـ 4.8%، في إشارة إلى مخاوف المستثمرين من تأثير التباطؤ العالمي على أداء البنوك الكبرى.
ويأتي هذا الهبوط في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والنقدية، ما أدى إلى زعزعة ثقة الأسواق وأشعل موجة بيع واسعة في الأسهم الأميركية.
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