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وول ستريت تتكبد خسائر حادة في بداية جلسة اليوم والداو يهوي بـ1200 نقطة وسط ضبابية المشهد التجاري العالمي

وول ستريت تتكبد خسائر حادة في بداية جلسة اليوم والداو يهوي بـ1200 نقطة وسط ضبابية المشهد التجاري العالمي

2025-04-04 03:09:26
(MENAFN- Al-Anbaa)

شهدت الأسواق الأميركية في مستهل تعاملات جلسة اليوم (الجمعة) تراجعات حادة، حيث افتتحت مؤشرات وول ستريت على انخفاض جماعي وسط تصاعد المخاوف بشأن مستقبل التجارة العالمية، ما دفع المستثمرين إلى التخارج من الأصول عالية المخاطر.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1200 نقطة، بينما اقترب مؤشر ناسداك من دخول مرحلة الهبوط مع تزايد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والبنوك.
وتصدرت أسهم القطاع المالي قائمة الخاسرين، إذ هبط سهم مورغان ستانلي بأكثر من 6% مع بداية الجلسة، فيما تراجع سهم جي بي مورغان بنسبة 5%، وسهم غولدمان ساكس بـ 4.8%، في إشارة إلى مخاوف المستثمرين من تأثير التباطؤ العالمي على أداء البنوك الكبرى.
ويأتي هذا الهبوط في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والنقدية، ما أدى إلى زعزعة ثقة الأسواق وأشعل موجة بيع واسعة في الأسهم الأميركية.

MENAFN04042025000130011022ID1109391903

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