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"الروح الإيجابية" في شرطة دبي ينظم منافسات رياضية للعمال في 4 مناطق

"الروح الإيجابية" في شرطة دبي ينظم منافسات رياضية للعمال في 4 مناطق

2025-04-04 03:03:25
(MENAFN- Al-Bayan) اختتم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، فعاليات مبادرة ((نحتفل بالعيد معاً))، التي أقيمت في عدد من المناطق العمالية بدبي خلال إجازة عيد الفطر السعيد، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات، بواقع 126 فريقاً تنافست في ألعاب رياضية متنوعة، بمشاركة 1160 لاعباً ولاعبة.
وقالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، إن المجلس مستمر في دعم تحقيق أهدافه بمبادرات وفعاليات رياضية ومجتمعية في مختلف المناسبات، بما يُسهم في تعزيز الالتقاء والتواصل بين مختلف فئات المجتمع، بمن فيهم فئة العمال. وبالتزامن مع عام المجتمع، تأتي هذه الفعاليات لتُجسد معاني التسامح والتعايش والمحبة في كل لعبة رياضية، وهي فرصة لتبادل الفكر والثقافة بين المشاركين، لنعزز روح التعاون والفهم المتبادل، ونرسخ القيم المجتمعية.
وأضافت ((يعتبر العمال جزءاً أساسياً من نسيج مجتمع دبي. نسعى من خلال الرياضة والفعاليات التوعوية إلى إدخال البهجة على قلوبهم وتعزيز قيم التواصل والانتماء. إلى جانب توظيف هذه الفعاليات لتعزيز الثقافة الأمنية والتوعوية بين المُشاركين، والمساهمة في بناء بيئة آمنة وإيجابية للجميع)).
وأوضحت أن المُنافسات تضمنت بطولات في كل من الكرة الطائرة، وكرة السلة، وشد الحبل، والكريكت، إلى جانب مُحاضرات توعوية وثقافية هادفة، وتسليط الضوء على خدمات شرطة دبي، والتوعية بمخاطر المخدرات، وتعزيز الوعي الأمني والمروري. مُشيرة إلى أن المبادرة استهدفت كل من منطقة السطوة، ومنطقة هور العنز، ومنطقة جبل علي، ومنطقة المحيصنة.
وتوجهت فاطمة أبو حجير بالشكر والتقدير إلى كافة الشركاء والجهات الداعمة، الذين لا يدخرون جهداً لإنجاح هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها المرجوة، وهي: حدائق دبي - بلدية دبي، وإدارة الحد من الجريمة، وقطاع البحث الجنائي، ومجلس مديري مراكز الشرطة، ولجنة تأمين الفعاليات، إلى جانب مؤسسة دبي للإعلام، ومجلس دبي الرياضي، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للعمليات، ومجلس تمكين أصحاب الهمم.
واختتمت الفعاليات بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة وسط أجواء من الفرح والتفاؤل، مؤكدةً نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها المجتمعية والرياضية، وتعزيز قيم التعاون والإيجابية في إمارة دبي.

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