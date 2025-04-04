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(كاس) تنظر في استئناف ليون المكسيكي شأن استبعاده من كأس العالم للأندية

(كاس) تنظر في استئناف ليون المكسيكي شأن استبعاده من كأس العالم للأندية

2025-04-04 03:03:25
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس)، اليوم الجمعة، عقد جلسات استئناف سريعة الشهر المقبل بينما يحاول نادي ليون المكسيكي إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستبعاده من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

وذكرت المحكمة أن ليون وناديه الشقيق باتشوكا قدما استئنافين منفصلين ضد قرار الفيفا الذي صدر الشهر الماضي، والذي يقضي بأنه بما أنهما يتبعان نفس المالك، لا يمكنهما اللعب معا في كأس العالم للأندية.

وذكرت المحكمة في بيان :" تقدم ليون باستئناف إضافي ضد قرار الأمين العام للفيفا، مطالبا بإعادة تسجيله في المسابقة".

وأضافت المحكمة :" "سيتم تسريع جلسات الاستئناف والاستماع إليها خلال أسبوع في مايو المقبل".

وفي عملية منفصلة لدى كاس، يناقش نادي ألاخولينسي الكوستاريكي قضيته للحصول على آخر مقعد في البطولة، الذي سيوفر له الحصول على 55ر9 مليون دولار كحد أدنى بالإضافة إلى حصة إضافية من صندوق جوائز البطولة البالغ مليار دولار بناء على النتائج.

وتبدأ بطولة كأس العالم للأندية يوم 14 يونيو المقبل.

ومن المقرر الاستماع لقضية ألاخولينسي يوم 23 أبريل الجاري في مدريد، ولكن أهميتها تأتي بعد استئناف ليون.

وكان ليون تواجد في قرعة البطولة التي أجريت في ديسمبر الماضي، رغم استمرار أزمة ملكية الأندية المتعددة. وأوقعت القرعة ليون في مجموعة تضم تشيلسي الإنجليزي، والترجي التونسي، وفلامينجو البرازيلي.

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