مسؤول روسي رفيع : نحقق تقدما كبيرا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

خبرني - قال مسؤول روسي رفيع أمس إن تقدما كبيرا "يحدث بالفعل" في جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته حققا أول خفض للتصعيد على الإطلاق.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن رئيس صندوق الاستثمار الروسي كيريل ديمترييف أن هناك تفاهما بشأن كيفية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الصراع، وأن جميع الحلول الدبلوماسية ممكنة. ودعا إلى استئناف الحوار "لأنه لم تبذل لوقت طويل أي محاولة لفهم موقف روسيا".

وبشأن رفع العقوبات الغربية، قال ديمترييف إن بلاده لا تطلب أي رفع لهذه العقوبات مؤكدا أن الاقتصاد الروسي حقق أداء جيدا، وإذا كانت واشنطن تريد زيادة الأعمال مع روسيا فحينها يمكنها تخفيف العقوبات.

وذكر المسؤول الروسي أن 150 شركة أميركية لا تزال تعمل في روسيا، 70% منها موجودة منذ 25 سنة، مضيفا أن بعض الشركات الأميركية ترغب بالعودة إلى روسيا وهذه خطوة جيدة لأميركا.

مبعوث خاص

وجاءت تصريحات ديمترييف على هامش زيارته إلى واشنطن أمس بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعني بالشؤون الاقتصادية، في ضوء التقارب بين روسيا والولايات المتحدة وفي إطار المساعي إلى حلّ الصراع مع أوكرانيا.

وتأتي الزيارة غداة سريان رسوم جمركية فرضتها الإدارة الأميركية على عدّة بلدان ليس من بينها روسيا المستهدفة أصلا بعقوبات أميركية منذ هجومها على أوكرانيا.

يذكر أن ديمترييف ولد في كييف في حقبة الاتحاد السوفياتي ودرس في الولايات المتحدة حيث تخرّج في جامعة ستانفورد وكلية هارفرد العريقة لإدارة الأعمال وعمل في مصرف غولدمان ساكس في نيويورك وتعاون أيضا مع مجموعة ماكينزي للاستشارات.

وفي مطلع الألفية الثالثة، ترأس قسما في صندوق الاستثمار الأميركي الروسي الذي أطلق سنة 1995 في عهد الرئيس بيل كلينتون لإحياء اقتصاد روسيا في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي.