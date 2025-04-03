قيمتها 5 ملايين دولار.. ترمب يحدد موعد صدور بطاقة الإقامة الأمريكية الذهبية

خبرني - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، يوم الخميس، أن البطاقة الذهبية بقيمة 5 ملايين دولار التي تمنح حق الإقامة في البلاد ستصدر خلال أقل من أسبوعين تقريبا.

واستعرض ترمب تصميم " البطاقة الذهبية " الجديدة التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار أمام الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الخميس.

وقال ترمب للصحفيين: "مقابل 5 ملايين دولار، قد تكون هذه ملكك، كانت تلك أول بطاقة، هل تعرف ما هي تلك؟.. إنها البطاقة الذهبية - بطاقة ترمب ".

وأضاف ترمب أنه "كان المشتري الأول لكنه لم يكن متأكدا من هو المشتري الثاني"، وأوضح أن "البطاقة ستصدر في أقل من أسبوعين، على الأرجح".

وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك، قد قال الشهر الماضي أن أكثر من ألف بطاقة ذهبية تم بيعها وأن أكثر من 37 مليون شخص على مستوى العالم لديهم القدرة على شراء واحدة منها.

في فبراير الماضي، كشف ترمب عن خطط لبدء بيع البطاقات الذهبية التي من شأنها أن تتميز بامتيازات للأجانب الأثرياء، كما ستحل البطاقة محل برنامج تأشيرة المستثمرين المهاجرين EB-5 التابع للحكومة.