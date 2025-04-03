قيمتها 5 ملايين دولار.. ترمب يحدد موعد صدور بطاقة الإقامة الأمريكية الذهبية

قيمتها 5 ملايين دولار.. ترمب يحدد موعد صدور بطاقة الإقامة الأمريكية الذهبية
خبرني - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، يوم الخميس، أن البطاقة الذهبية بقيمة 5 ملايين دولار التي تمنح حق الإقامة في البلاد ستصدر خلال أقل من أسبوعين تقريبا.
واستعرض ترمب تصميم " البطاقة الذهبية " الجديدة التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار أمام الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الخميس.
وقال ترمب للصحفيين: "مقابل 5 ملايين دولار، قد تكون هذه ملكك، كانت تلك أول بطاقة، هل تعرف ما هي تلك؟.. إنها البطاقة الذهبية - بطاقة ترمب ".
وأضاف ترمب أنه "كان المشتري الأول لكنه لم يكن متأكدا من هو المشتري الثاني"، وأوضح أن "البطاقة ستصدر في أقل من أسبوعين، على الأرجح".
وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك، قد قال الشهر الماضي أن أكثر من ألف بطاقة ذهبية تم بيعها وأن أكثر من 37 مليون شخص على مستوى العالم لديهم القدرة على شراء واحدة منها.
في فبراير الماضي، كشف ترمب عن خطط لبدء بيع البطاقات الذهبية التي من شأنها أن تتميز بامتيازات للأجانب الأثرياء، كما ستحل البطاقة محل برنامج تأشيرة المستثمرين المهاجرين EB-5 التابع للحكومة.
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