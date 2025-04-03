ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 31% على الواردات السويسرية

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MENAFN - Swissinfo) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 31% على السلع المستوردة من سويسرا، في خطوة وصفها بأنها رد على رسوم نسبتها 61% تقول الولايات المتحدة إن سويسرا تفرضها على المنتجات الأمريكية. تم نشر هذا المحتوى على 03 أبريل 2025 - 21:18 2دقائق Keystone-SDA/م.ا

جاء ذلك ضمن خطاب طال انتظاره ألقاه ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض، حيث تضمن جدولًا يُظهر الرسوم الجديدة المفروضة على واردات عدد من الدول.

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وبحسب ما أعلنه ترامب، ستُفرض رسوم بنسبة 20% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 34% على السلع الصينية. وقرّر فرض حد أدنى من الرسوم بنسبة 10% على واردات بقية الدول.

المزيد المزيد ما هي التعريفة الجمركية؟ الدليل المختصر

تم نشر هذا المحتوى على 20 مارس 2025 تلعب التعريفات الجمركية دورًا رئيسيًا في استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية وتحركاته الدبلوماسية. ولكن من المستفيد الحقيقي ومن يدفع الثمن؟

طالع المزيدما هي التعريفة الجمركية؟ الدليل المختص

واتهم ترامب، خلال خطابه، حتى أقرب الشركاء التجاريين بـ”نهب واستباحة” الاقتصاد الأمريكي من خلال سياساتهم الجمركية، على حد تعبيره.

وأضاف أنه سيوقع مرسومًا بشأن ما يُعرف بـ”الرسوم المتبادلة”، التي تهدف إلى فرض رسوم مماثلة لتلك التي تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأمريكية.

وقد حمل الخطاب شعار:“لنجعل أمريكا ثرية مجددًا” (Make America Wealthy Again)، وهو شعار يعكس نهجه الاقتصادي القائم على الحماية التجارية. وخلال الخطاب، سجّل الدولار الأمريكي تراجعًا مقابل اليورو.