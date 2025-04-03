ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 31% على الواردات السويسرية
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Trump slaps 31% tariff on Swiss goods
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Trump kündigt Zölle von 31 Prozent auf Schweizer Produkte an
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Trump impone aranceles del 31% a los productos suizos
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Trump impõe tarifa de 31% sobre produtos suíços
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トランプ大統領、スイス製品に31%の関税
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特朗普对瑞士商品加征31%的关税
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جاء ذلك ضمن خطاب طال انتظاره ألقاه ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض، حيث تضمن جدولًا يُظهر الرسوم الجديدة المفروضة على واردات عدد من الدول.المزيد المزيد نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية
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وبحسب ما أعلنه ترامب، ستُفرض رسوم بنسبة 20% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 34% على السلع الصينية. وقرّر فرض حد أدنى من الرسوم بنسبة 10% على واردات بقية الدول.المزيد المزيد ما هي التعريفة الجمركية؟ الدليل المختصر
تم نشر هذا المحتوى على 20 مارس 2025 تلعب التعريفات الجمركية دورًا رئيسيًا في استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية وتحركاته الدبلوماسية. ولكن من المستفيد الحقيقي ومن يدفع الثمن؟طالع المزيدما هي التعريفة الجمركية؟ الدليل المختص
واتهم ترامب، خلال خطابه، حتى أقرب الشركاء التجاريين بـ”نهب واستباحة” الاقتصاد الأمريكي من خلال سياساتهم الجمركية، على حد تعبيره.
وأضاف أنه سيوقع مرسومًا بشأن ما يُعرف بـ”الرسوم المتبادلة”، التي تهدف إلى فرض رسوم مماثلة لتلك التي تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأمريكية.
وقد حمل الخطاب شعار:“لنجعل أمريكا ثرية مجددًا” (Make America Wealthy Again)، وهو شعار يعكس نهجه الاقتصادي القائم على الحماية التجارية. وخلال الخطاب، سجّل الدولار الأمريكي تراجعًا مقابل اليورو.
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