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ترامب: إدارتي قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك قبل الموعد النهائي

ترامب: إدارتي قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك قبل الموعد النهائي

2025-04-03 08:11:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أن إدارته "اقتربت جدا" من التوصل إلى اتفاق مع "مجموعة جيدة جدا" من المستثمرين بشأن تيك توك، وذلك قبل موعد نهائي حددته الولايات المتحدة لمنصة الفيديو الصينية لتغيير ملكيتها.
وخلال حديث مع صحافيين على متن الطائرة التي تقله إلى فلوريدا (جنوب)، أشار الرئيس الأميركي إلى وجود مستثمرين "متعددين".
في 19 كانون الثاني، دخل حيّز التنفيذ قانون أميركي يأمر الفرع الأميركي لتطبيق تيك توك بفسخ ارتباطه بشركته الصينية الأم "بايت دانس" تحت طائلة حظر المنصة في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية مخاوف من إمكان تجسس بكين على أميركيين أو تأثيرها سرا في الرأي العام الأميركي.
ومع توليه الرئاسة في 20 كانون الثاني، جمّد ترامب العمل بالقانون ومنح "بايت دانس" مهلة 75 يوما، قابلة للتمديد، لبيع أنشطتها الأميركية. وتنقضي هذه المهلة في 5 نيسان.

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