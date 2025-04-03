الإمارات الأولى عالمياً في نفاذ شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل

خبرني - حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام التاسع على التوالي في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل بـ99.5%.

وقال طلال بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن "احتفاظ دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً في نفاذ شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل، يؤكد تحقيق رؤية القيادة الحكيمة لبناء بنية تحتية رقمية متقدمة تعزز جودة الحياة وتمكن الجميع من الوصول إلى أحدث الخدمات الرقمية|.

وأضاف: "نثمن جهود مزودي الخدمة، الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز.. استثمارنا المستمر في قطاع الاتصالات يعكس مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار".

من جانبه، أشار ماجد المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية، إلى أن "هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة بتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير أسرع وأفضل خدمات الاتصال، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي والريادة التكنولوجية".