الإمارات الأولى عالمياً في نفاذ شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل

الإمارات الأولى عالمياً في نفاذ شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل
خبرني - حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام التاسع على التوالي في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل بـ99.5%.
وقال طلال بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن "احتفاظ دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً في نفاذ شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل، يؤكد تحقيق رؤية القيادة الحكيمة لبناء بنية تحتية رقمية متقدمة تعزز جودة الحياة وتمكن الجميع من الوصول إلى أحدث الخدمات الرقمية|.
وأضاف: "نثمن جهود مزودي الخدمة، الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز.. استثمارنا المستمر في قطاع الاتصالات يعكس مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار".
من جانبه، أشار ماجد المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية، إلى أن "هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة بتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير أسرع وأفضل خدمات الاتصال، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي والريادة التكنولوجية".
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