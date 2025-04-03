فوكس نيوز: الحوثيون أسقطوا 13 مسيّرة أميركية إم كيو-9

خبرني - نقلت شبكة فوكس نيوز الخميس عن مصادر أن الحوثيين أسقطوا مسيّرة أميركية أخرى من طراز إم كيو-9، وهي الثالثة التي يسقطونها في اليمن الشهر الماضي.

وقالت المصادر إن الحوثيين أسقطوا ما لا يقل عن 13 طائرة مسيّرة أميركية منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت القناة عن دائرة أبحاث الكونغرس أن تكلفة المسيرة الواحدة من طراز إم كيو-9 تصل إلى 30 مليون دولار.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت أنها أسقطت مساء الأربعاء مسيّرة أميركية من هذا الطراز أثناء قيامها بما سمتها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت الجماعة إنها المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها في أجواء اليمن خلال 72 ساعة.

وأكد الحوثيون أنهم أسقطوا 17 مسيرة أميركية إم كيو-9 منذ بدء معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، وهي التسمية التي يعتمدونها للعمليات العسكرية التي ينفذونها في البحر الأحمر دعما لغزة من أواخر العام 2023.

وتم إسقاط الطائرات المسيّرة الأميركية في مناطق بينها الحديدة ومأرب (شمال شرق) وصعدة (شمال)، بحسب البيانات العسكرية للجماعة.