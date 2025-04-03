من صدمة نيكسون إلى (يوم التحرير) الترمبي: هل تُعيد أمريكا صناعة الكارثة؟

في مساء يوم يُروَّج له بـ"يوم التحرير"، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعلان حزمة جمركية ضخمة على الواردات، واصفاً إياها بتحرير أمريكا من "احتلال" اقتصادي عالمي. لكن ما يبدو كخطاب انتصاري قد يكون إعلان حرب تجارية تهدد النظام الاقتصادي العالمي، بل وتُذكِّر بفصل آخر من تاريخ أمريكا المليء بالصدمات: "صدمة نيكسون" عام 1971، التي خلَّفت وراءها إرثاً من الكساد والتضخم. فهل تُكرر واشنطن السيناريو ذاته بأدوات أكثر شراسة؟

صدمة نيكسون: حين انهار نظام الذهب...

في أغسطس 1971، لم تكن السفن الحربية الفرنسية القادمة لاسترداد ودائع الذهب من نيويورك سوى جزء من مشهد انهيار نظام "بريتون وودز". مع تزايد الضغوط – حرب فيتنام المُكلفة، ونهوض اقتصادات ألمانيا واليابان، وطلب دول أوروبية استعادة ذهبها – أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون تعليق تحويل الدولار إلى ذهب، وفرض جمارك بنسبة 10% على الواردات. رغم نجاحه سياسياً، تحولت الصدمة إلى كابوس اقتصادي: كساد استمر ثلاث سنوات وتضخم مزمن طوال عقد السبعينات.

اليوم، يُحاكي ترمب سلفه بإجراءات جمركية أوسع، لكن الخطر هذه المرة لا يقتصر على أمريكا وحدها. فالعالم لم يَعُد يدور حول محور واحد، والاقتصادات الصاعدة – خاصة الصين – تمتلك أدوات موازنة لم تكن متاحة قبل نصف قرن.

خطة ترمب الجهنمية: الجمارك مجرد البداية...

يرى الخبير الاقتصادي يانِس فاروفاكِس أن إستراتيجية ترمب لا تقتصر على فرض رسوم حمائية، بل هي خطة متعددة الطبقات تهدف لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي لصالح واشنطن. فمن خلال تحصيل عوائد الجمارك – التي تُدار مباشرة من البيت الأبيض دون تدخل الكونغرس – يخلق ترمب رافعة ضغط مالية وسياسية. الخطوات التالية قد تشمل:

1. تفكيك التكتلات الدولية: بتفضيل المفاوضات الثنائية – التي يُتقنها – على المنصات متعددة الأطراف، سيدفع الدول للتنافس على "صفقات" فردية مع أمريكا.

2. ضرب احتياطيات الدولار: سيضغط على الدول الآسيوية (مثل الصين واليابان) لبيع جزء من احتياطياتها من الدولار، مما يُعيد توازن الميزان التجاري لصالح أمريكا.

3. تجفيف الاستثمارات الأوروبية: عبر إغراء الشركات الألمانية وغيرها بنقل صناعاتها إلى أمريكا عبر حوافز ضريبية أو تهديدات جمركية.

4. تسليح الدبلوماسية الاقتصادية: زيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية كشرط لتجنب الجمارك، كما حدث مع السعودية سابقاً.

الهدف واضح: مَن يقبل "صفقة ترمب" تُحسَّن شروطه، ومَن يرفض يدفع الثمن. لكن هل الخطة قابلة للنجاح؟

أسافين الفشل: من يدفع الثمن؟...



حتى لو نجح ترمب في تقليص العجز التجاري، فإن الانتصار قد يكون قصير الأمد:

- داخلياً: انحسار الاستثمارات الأجنبية في وول ستريت سيُضعف الاقتصاد، ما يضطر ترمب لاختيار بين خيانة النخبة المالية (التي تحتاج تدفق رؤوس الأموال) أو قاعدة أنصاره من الطبقة العاملة (التي وعدها بالوظائف).

- خارجياً: قد ترد الصين بضربة استباقية عبر تعويم اليوان كبديل للدولار، بينما قد تتحالف أوروبا لإنشاء نظام مالي موازٍ بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.

الأكثر خطورة هو تآكل النظام الاقتصادي الليبرالي الذي قادته أمريكا ذات يوم. فبينما تنخر واشنطن في مبادئ السوق الحرة والعملة القوية، تفتح الباب أمام فوضى اقتصادية لا تُبقي ولا تذر.

العبث بأسس النظام العالمي...

لسنوات، قوضت أمريكا بقيادة ترمب أركان النظام الذي ساعدت في بنائه: من الانسحاب من الاتفاقيات الدولية إلى مهاجمة حلفاء الناتو. اليوم، تُهاجم الفلسفة الاقتصادية الغربية ذاتها – حرية التبادل التجاري، سيادة العرض والطلب – لتحل محلها فلسفة "الصفقة القذرة" القائمة على الابتزاز المالي.

العواقب لن تقتصر على ارتفاع أسعار السلع أو تراجع النمو، بل قد تشهد ولادة نظام عالمي جديد تُسيطر عليه القوة الخام بدلاً من القواعد المُتفق عليها. وفي هذا المشهد، لن يكون المواطن الأمريكي – أو سكان الكوكب – سوى ضحايا لمعركة لم يختاروا خوضها.

الدرس من صدمة نيكسون لم يُستوعَب: حين تطلق القوى العظمى العنان لمصالحها الضيقة على حساب النظام العالمي، فالنتيجة ليست "تحريراً"، بل فوضى يدفع الجميع ثمنها.