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الدفاع المدني يتعامل مع 1486 حادثًا خلال الساعات الـ24 الماضية

الدفاع المدني يتعامل مع 1486 حادثًا خلال الساعات الـ24 الماضية

2025-04-03 07:24:17
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تعاملت كوادر مديرية الدفاع المدني خلال الـساعات الـ24 الماضية مع 1486 حادثًا، شملت 1346 حالة إسعافية، و103 حوادث إنقاذ، و37 حادث إطفاء.


وبلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية7 دقائق و35 ثانية، فيما بلغ زمن الاستجابة لحوادث الإنقاذ7 دقائق و33 ثانية، ولحوادث الإطفاء7 دقائق و31 ثانية.


وأكدت المديرية، استمرار كوادرها في تقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء بكفاءة، داعية المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة العامة حفاظا على سلامتهم.

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