إحالة أمين عام وزارة العمل للتقاعد وإنهاء خدمة مدير تنفيذي في المؤسسة الأردنية

إحالة أمين عام وزارة العمل للتقاعد وإنهاء خدمة مدير تنفيذي في المؤسسة الأردنية
خبرني - قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2025/3/18 الموافقة على إحالة فاروق عبد الحليم طاهر الحديدي، امين عام وزارة العمل إلى التقاعد، لبلوغه السن القانونية، وذلك اعتبارا من تاريخ 2025/3/21.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2025/3/25 الموافقة على إنهاء خدمة "عبد الفتاح جميل عبد الفتاح الكايد" المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، اعتبارا من تاريخ 2025/3/31، وذلك بناءً على طلبه.
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