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إحالة أمين عام وزارة العمل للتقاعد وإنهاء خدمة مدير تنفيذي في المؤسسة الأردنية

إحالة أمين عام وزارة العمل للتقاعد وإنهاء خدمة مدير تنفيذي في المؤسسة الأردنية

2025-04-03 07:24:17
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2025/3/18 الموافقة على إحالة فاروق عبد الحليم طاهر الحديدي، امين عام وزارة العمل إلى التقاعد، لبلوغه السن القانونية، وذلك اعتبارا من تاريخ 2025/3/21.

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2025/3/25 الموافقة على إنهاء خدمة "عبد الفتاح جميل عبد الفتاح الكايد" المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، اعتبارا من تاريخ 2025/3/31، وذلك بناءً على طلبه.

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