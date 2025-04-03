إحالة أمين عام وزارة العمل للتقاعد وإنهاء خدمة مدير تنفيذي في المؤسسة الأردنية

خبرني - قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2025/3/18 الموافقة على إحالة فاروق عبد الحليم طاهر الحديدي، امين عام وزارة العمل إلى التقاعد، لبلوغه السن القانونية، وذلك اعتبارا من تاريخ 2025/3/21.

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2025/3/25 الموافقة على إنهاء خدمة "عبد الفتاح جميل عبد الفتاح الكايد" المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، اعتبارا من تاريخ 2025/3/31، وذلك بناءً على طلبه.