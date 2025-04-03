صدور تعليمات النظر بطلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة

خبرني - صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار لسنة 2025.

وبحسب المادة (3)، الفقرة (أ)، تُشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى "لجنة الاعتراض"، برئاسة مساعد الأمين العام وعضوية كل من مدير مديرية الرقابة والجودة نائباً للرئيس، ومدير وحدة الشؤون القانونية، وثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة يسميهم الوزير على أن يكون أحدهم مقرراً للجنة ويتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها والطلبات المقدمة إليها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

كما تتكون اللجنة أيضاً، من مندوب عن الجهات ذات العلاقة بطلب الاعتراض على أن لا يكون من أعضاء اللجنة المكلفة بالتفتيش على الأعمال، ومندوب عن الجمعيات ذات العلاقة.

بينما الفقرة (ب) لنفس المادة، نصت على أن تتولى اللجنة دراسة طلبات الاعتراض المقدمة إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل في الاعتراض المقدم لها والتحقق من سلامة أعمال الرقابة والتفتيش ومشروعيتها، ويحق لها في سبيل ذلك: الاطلاع على الوثائق بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المرفقة، وطلب تزويدها بأي وثائق وبيانات إضافية لازمة للفصل في طلب الاعتراض من جهة التفتيش أو من مقدم الطلب أو أي جهة معنية أخرى.

وكذلك دعوة من تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة فيما يتعلق بموضوع طلب الاعتراض للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت، ودعوة القائم على المنشأة السياحية والفندقية لتوضيح طلب الاعتراض أو تقديم أية معلومات أو ملاحظات، والاستيضاح من الجهة المرجعية التنظيمية وإدارة التفتيش والمفتش ومقدم الطلب عن أي أمر أو معلومات تتعلق بطلب الاعتراض على أن يجري تحديد مدة زمنية لذلك لتتمكن اللجنة من إصدار قرارها.

أما الفقرة (ج)، نصت على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه عند تقديم أي طلب اعتراض أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم.

ونصت الفقرة (د)، على الجهة المرجعية التنظيمية توفير التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة مندوبها في اجتماعات اللجنة، كما نصت الفقرة (ه) على أنه إذا تغيب المندوب المسمى عن الجهة المرجعية التنظيمية المعنية بموضوع طلب الاعتراض فعلى رئيس اللجنة إرسال الاعتراض إلى الجهة المرجعية التنظيمية فور انتهاء الاجتماع للنظر في الاعتراض وإعلامهم خطياً بتغيب مندوبها.

كذلك نصت الفقرة (و)، على أنه يفقد عضو اللجنة عضويته فيها إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متفرقة أو متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة وعلى المرجع المختص لدى الجهة المرجعية التنظيمية تسمية بديل عنه، كما تضمنت الفقرة (ز)، بأنه تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ونصت المادة (4) الفقرة (أ)، على أنه يقدم طلب الاعتراض إلى ديوان الوزارة من قبل القائم على المنشأة السياحية والفندقية أو من يفوضه خطياً خلال خمسة أيام عمل تلي زيارة التفتيش على النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يرفق به الوثائق التالية عند تقديمه، أولاً : صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر لمقدم الطلب، ثانياً : تفويضاً خطياً في حال كان الاعتراض من غير القائم على المنشأة السياحية والفندقية معززاً بختم المصادقة على صحة التوقيع من البنك، ثالثا : شهادة السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة والموافقة الصادرة عن الوزارة، رابعاً : أي بيانات أو وثائق أو عينات أو مواد أو صور معززة لموضوع الاعتراض يرغب مقدم الطلب إرفاقها.

أما الفقرة (ب) لنفس المادة، فنصت على أنه يقدم الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ورقياً أو إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

ونصت المادة (5) الفقرة (أ)، ينشأ في الوزارة سجلاً خاصاً لطلبات الاعتراض تسجل فيه الطلبات المقدمة لها على أن يعطى كل طلب رقم متسلسل وفقاً لتاريخ تقديمه، أما الفقرة (ب) فنصت على أن ديوان الوزارة يورد الطلبات الخاصة بالاعتراض إلى مقرر اللجنة إلكترونياً ليقوم بتسجيلها في السجل، فيما نصت الفقرة (ج) على أنه يتحقق مقرر اللجنة من اكتمال البيانات جميعها وتوفر الوثائق في الطلب قبل تسجيله في السجل، في حين نصت الفقرة (د)، على أنه يعطى مقدم الطلب إشعار بالاستلام يتضمن رقم معاملة طلب الاعتراض والوثائق المطلوب استكمالها في حالة النقص.

ونصت المادة (6) الفقرة (أ) على أنه تجري مراجعة طلب الاعتراض من مقرر اللجنة للتحقق من اكتمال البينات والمعززات المشار إليها في المادة (4) من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها، كما نصت الفقرة (ب) على مقرر اللجنة إعلام مقدم الطلب بضرورة استكمال النواقص وتزويده بها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه ويثبت ذلك في السجل وفي إشعار الاستلام.

كما نصت الفقرة (ج) بالمادة (6)، على أنه في حال عدم اكتمال الطلب خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بسبب عدم إرفاق الوثائق والمستندات الواردة في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات، فعلى مقرر اللجنة إحالة الطلب إلى اللجنة وفي الأحوال جميعها على المقرر أن يقدم الطلب غير المكتمل ضمن مدة محددة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب لتتمكن اللجنة من دراسته واتخاذ قرار بشأنه.

ونصت الفقرة (د) بالمادة (6)، على أنه تجري احالة طلب الاعتراض المكتمل ومرفقاته إلى رئيس اللجنة، مرفقاً به تقريراً موجزاً عن واقع حال الطلب من حيث المبدأ للسير في إجراءات النظر فيه، كما نصت الفقرة (ه) على أنه يقوم رئيس اللجنة بمخاطبة الجهة المرجعية التنظيمية المعنية في طلب الاعتراض لتقديم الرد عليه خلال مدة أقصاها يومي عمل ودعوة مندوبها وفي خلاف ذلك يجري النظر في طلب الاعتراض على ضوء البيانات المقدمة من طالب الاعتراض.

أما الفقرة (و) فإنه يرد طلب الاعتراض في أي من الحالات التالية: تقديم طلب الاعتراض بعد فوات المدة القانونية لتقديمه، أن يكون موضوع الاعتراض غير مرتبط باعمال الرقابة والتفتيش المشتركة، أن يكون موضوع الاعتراض غير متعلق بأعمال الرقابة والتفتيش لدى الوزارة، أن يكون قد جرى تحويل المخالفة للجهات القضائية أو الطعن فيها أمامها.

ونصت الفقرة (ز) على أنه يطلب مقرر اللجنة من رئيس اللجنة دعوة اللجنة للانعقاد بعد اكتمال الطلب ومرفقاته بصفة عاجلة في أي من الحالتين التاليتين: أولاً إذا كانت طبيعة المخالفة أو القرار المتخذ بحق المنشأة السياحية والفندقية موضوع الاعتراض تؤثر بشكل كبير على سير عمل المنشأة وإنتاجيتها أو إغلاقها أو إيقاف أعمالها، ثانياً إذا كان الطلب يتعلق بأي من الجهات المرجعية التنظيمية أو في حال فرضت الجهات المرجعية التنظيمية مدداً محددة لإحالة بعض القرارات والمخالفات إلى المراجع القضائية المختصة.

أما المادة (7) الفقرة (أ) نصت كالتالي : على رئيس اللجنة فور استلام الطلب دعوة اللجنة للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه الطلب، فيما نصت الفقرة (ب) على اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة وإصدار قرار بخصوصها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، في حين نصت الفقرة (ج) إنه إذا كان الاعتراض على أعمال الرقابة والتفتيش الصادرة عن الجهة المرجعية التنظيمي، يحيل الرئيس الطلب إلى العضو ممثل الجهة المرجعية التنظيمية ليتولى إحالتها إلى لجنة الاعتراض لدى الجهة المرجعية التنظيمية المعنية للنظر فيها.

ونصت المادة (8)، تصدر اللجنة أي من القرارين التاليين على أن يكون قرارها مسببا، (أ) رد الاعتراض في أي من الحالات التالية: تقديم طلب الاعتراض بعد فوات المدة المحددة لتقديمه، أن لا يكون الاعتراض متعلقاً بأعمال الرقابة والتفتيش المشتركة، أن لا يكون الاعتراض مرتبطاً بأعمال الرقابة والتفتيش لدى الوزارة، مشروعية الإجراءات أو القرارات المتخذة، سلامة الشروط المرجعية المطبقة في عملية التفتيش.

أما الفقرة (ب) من المادة (8)، فقد نصت على أن قبول الاعتراض متضمناً أياً مما يلي وفق موضوع الاعتراض: أولاً : التوصية بتعديل الشروط المرجعية المتعارضة أو المتشابهة، ثانياً : تعديل أو إلغاء الإجراء المتخذ، ثالثا: إلغاء تقرير التفتيش وتوجيه جهة التفتيش لإعادة الزيارة التفتيشية، رابعاً: تحديد المخالفة المرتكبة من المفتش أو جهة التفتيش على وجه الدقة مع السند القانوني للمخالفة.

ونصت المادة (9)، بأنه على مقرر اللجنة عند صدور أي من القرارين المشار إليهما في المادة (8) من هذه التعليمات القيام بما يلي الفقرة (أ) تبليغ القرار الصادر إلى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بالوسيلة المحددة للتبليغ في نموذج طلب الاعتراض خلال يومي عمل من تاريخ صدوره، الفقرة (ب) متابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة مع الوزارة والجهات المرجعية التنظيمية.

أما المادة (10)، فنصت على أنه يعد نموذج طلب الاعتراض الملحق بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها وللوزير تعديله أو إضافة أي ملاحق أخرى لتنفيذها كلما اقتضت الضرورة ذلك.



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