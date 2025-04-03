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قمة بدوري المحترفين تجمع الفيصلي والحسين إربد الجمعة

قمة بدوري المحترفين تجمع الفيصلي والحسين إربد الجمعة

2025-04-03 07:24:17
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يلتقي فريقا الفيصلي والحسين إربد عند الساعة 7:45 دقيقة من مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتجمع المباراة الحسين إربد متصدر الدوري برصيد 41 نقطة، مع فريق الفيصلي صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة، حيث يبحث الحسين عن الفوز لتعزيز صدارته بعد تعثره بالتعادل في المباراة الأخيرة أمام السلط، فيما يسعى الفيصلي للفوز لتحسين مركزه.

ويواجه فريق الوحدات نظيره شباب الأردن عند الرابعة مساء الجمعة على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، حيث يحتل الوحدات حاليا المركز الثاني برصيد 35 نقطة ويبحث عن الفوز للإبقاء على حظوظه بالمنافسة على لقب الدوري.

وتختتم الجولة الثامنة عشرة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي الأهلي مع شباب العقبة عند الخامسة مساء على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، ويحل الرمثا ضيفاً على معان عند الـ7:45 مساء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

يشار إلى أن الجولة الثامنة عشرة من الدوري تنطلق اليوم الخميس، بلقاء السلط مع الجزيرة ومغير السرحان مع الصريح.

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