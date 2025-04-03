قمة بدوري المحترفين تجمع الفيصلي والحسين إربد الجمعة

قمة بدوري المحترفين تجمع الفيصلي والحسين إربد الجمعة
خبرني - يلتقي فريقا الفيصلي والحسين إربد عند الساعة 7:45 دقيقة من مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتجمع المباراة الحسين إربد متصدر الدوري برصيد 41 نقطة، مع فريق الفيصلي صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة، حيث يبحث الحسين عن الفوز لتعزيز صدارته بعد تعثره بالتعادل في المباراة الأخيرة أمام السلط، فيما يسعى الفيصلي للفوز لتحسين مركزه.
ويواجه فريق الوحدات نظيره شباب الأردن عند الرابعة مساء الجمعة على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، حيث يحتل الوحدات حاليا المركز الثاني برصيد 35 نقطة ويبحث عن الفوز للإبقاء على حظوظه بالمنافسة على لقب الدوري.
وتختتم الجولة الثامنة عشرة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي الأهلي مع شباب العقبة عند الخامسة مساء على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، ويحل الرمثا ضيفاً على معان عند الـ7:45 مساء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
يشار إلى أن الجولة الثامنة عشرة من الدوري تنطلق اليوم الخميس، بلقاء السلط مع الجزيرة ومغير السرحان مع الصريح.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين