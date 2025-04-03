الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل من سورية ويقبض على شخصين

الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل من سورية ويقبض على شخصين
صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم الخميس، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.
وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض على إثنين فيما تراجع الثالث إلى العمق السوري، وتم تحويلهما إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع حالات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية
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