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الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل من سورية ويقبض على شخصين

الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل من سورية ويقبض على شخصين

2025-04-03 07:24:16
(MENAFN- Khaberni)

صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم الخميس، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض على إثنين فيما تراجع الثالث إلى العمق السوري، وتم تحويلهما إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع حالات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية

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