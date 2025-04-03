100 ألف دينار.. تعليمات مخالفات قانون الأمن السيبراني

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100 ألف دينار.. تعليمات مخالفات قانون الأمن السيبراني
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025.
وتاليا نص التعليمات:
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