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100 ألف دينار.. تعليمات مخالفات قانون الأمن السيبراني

100 ألف دينار.. تعليمات مخالفات قانون الأمن السيبراني

2025-04-03 07:24:16
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025.

وتاليا نص التعليمات:

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