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كأس دبي العالمي 2025 على جوازات القادمين عبر مطارات دبي

كأس دبي العالمي 2025 على جوازات القادمين عبر مطارات دبي

2025-04-03 03:02:14
(MENAFN- Al-Bayan) أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مبادرة نوعية تتمثل في وضع ختم تذكاري يحمل شعار "كأس دبي العالمي 2025" على جوازات المسافرين القادمين عبر مطارات دبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاحتفاء بهذا الحدث الرياضي العالمي وترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الكبرى.

ويعكس الختم التذكاري فخر دولة الإمارات باستضافة كأس دبي العالمي، كما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين عبر مطارات دبي، من خلال تقديم ترحيب مميز يترك انطباعاً استثنائياً لدى الزوار.

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