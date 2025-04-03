كأس دبي العالمي 2025 على جوازات القادمين عبر مطارات دبي

ويعكس الختم التذكاري فخر دولة الإمارات باستضافة كأس دبي العالمي، كما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين عبر مطارات دبي، من خلال تقديم ترحيب مميز يترك انطباعاً استثنائياً لدى الزوار.

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