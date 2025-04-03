كأس دبي العالمي 2025 على جوازات القادمين عبر مطارات دبي

كأس دبي العالمي 2025 على جوازات القادمين عبر مطارات دبي
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاحتفاء بهذا الحدث الرياضي العالمي وترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الكبرى.
ويعكس الختم التذكاري فخر دولة الإمارات باستضافة كأس دبي العالمي، كما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين عبر مطارات دبي، من خلال تقديم ترحيب مميز يترك انطباعاً استثنائياً لدى الزوار.
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