فليك يتحدى ريال مدريد: نحن برشلونة وهدفنا التتويج بالألقاب



خبرني - أكد مدرب برشلونة، هانزي فليك، بعد التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، أن فريق أتلتيكو مدريد لعب مباراة كبيرة، وأن هدفهم الأول والأخير التتويج بالألقاب.

قال هانزي فليك عقب المباراة: "دافعنا بشكل جيد وأداءنا كان مميزاً، يجب على الجميع أن يكونوا فخورين بهذا الفريق، ونحن كجهاز فني نفخر بما حققناه".

أما عن أتلتيكو مدريد، أكد فليك على قوة المنافس قائلاً: "فريق عظيم، لكننا تحسنا كثيراً، لم يكن الأمر سهلًا خاصة هنا، جميع اللاعبين قدموا أداءً جيداً، وتمكنا من السيطرة على المباراة".

وفيما يتعلق بمواجهة ريال مدريد في النهائي، أوضح فليك: "قبل المباراة النهائية لدينا بعض المواجهات المهمة، سنواجه ريال بيتيس هذا الأسبوع".

وزاد: "أعتقد أننا تحسننا كثيراً منذ فترة التوقف، الفريق فهم جيداً ما يجب فعله وهو ليس فقط مكونًا من 11 لاعباً، ومن أجل تحقيق النجاح، من الضروري أن نعمل كمجموعة"، في إشارة إلى الهزيمة السابقة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري 1-2.

وأوضح: "من حقنا أن نحلم، ولكن يجب أن نركز على التدريب، واستعادة لياقتنا، والاستعداد للمباريات، اليوم سنصل إلى المنزل في الساعة 3 أو 4 صباحاً، سننام قليلاً، ثم نبدأ التدريب".

وزاد: "النادي يجب أن يكون فخورًا بهؤلاء اللاعبين".

وواصل: "من الرائع أن نلعب الكلاسيكو في النهائي، ولكن الآن ليس الوقت المناسب، لذلك نحن برشلونة نلعب من أجل الفوز بالألقاب، وما نقوم به ليس سهلًا، من حقنا أن نحلم، ولكن يجب أن نركز".

وفيما يتعلق بلاعبه إيريك غارسيا، أشاد فليك باللاعب وقال: "أخبرته أن يبقى لأن الفرصة ستأتيه وقد جاءت بالفعل في عدة مراكز، إنه شخص رائع ومحترف كبير".

وأخيراً كشف فليك عن أهمية فيران توريس الذي سجل هدف الفوز في المباراة وقال: "لعب لأنني كنت قد أختبرته بذلك في المباريات السابقة، وهو دائماً ما يرد بثقة".