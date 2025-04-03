فليك يتحدى ريال مدريد: نحن برشلونة وهدفنا التتويج بالألقاب

فليك يتحدى ريال مدريد: نحن برشلونة وهدفنا التتويج بالألقاب
خبرني - أكد مدرب برشلونة، هانزي فليك، بعد التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، أن فريق أتلتيكو مدريد لعب مباراة كبيرة، وأن هدفهم الأول والأخير التتويج بالألقاب.
قال هانزي فليك عقب المباراة: "دافعنا بشكل جيد وأداءنا كان مميزاً، يجب على الجميع أن يكونوا فخورين بهذا الفريق، ونحن كجهاز فني نفخر بما حققناه".
أما عن أتلتيكو مدريد، أكد فليك على قوة المنافس قائلاً: "فريق عظيم، لكننا تحسنا كثيراً، لم يكن الأمر سهلًا خاصة هنا، جميع اللاعبين قدموا أداءً جيداً، وتمكنا من السيطرة على المباراة".
وفيما يتعلق بمواجهة ريال مدريد في النهائي، أوضح فليك: "قبل المباراة النهائية لدينا بعض المواجهات المهمة، سنواجه ريال بيتيس هذا الأسبوع".
وزاد: "أعتقد أننا تحسننا كثيراً منذ فترة التوقف، الفريق فهم جيداً ما يجب فعله وهو ليس فقط مكونًا من 11 لاعباً، ومن أجل تحقيق النجاح، من الضروري أن نعمل كمجموعة"، في إشارة إلى الهزيمة السابقة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري 1-2.
وأوضح: "من حقنا أن نحلم، ولكن يجب أن نركز على التدريب، واستعادة لياقتنا، والاستعداد للمباريات، اليوم سنصل إلى المنزل في الساعة 3 أو 4 صباحاً، سننام قليلاً، ثم نبدأ التدريب".
وزاد: "النادي يجب أن يكون فخورًا بهؤلاء اللاعبين".
وواصل: "من الرائع أن نلعب الكلاسيكو في النهائي، ولكن الآن ليس الوقت المناسب، لذلك نحن برشلونة نلعب من أجل الفوز بالألقاب، وما نقوم به ليس سهلًا، من حقنا أن نحلم، ولكن يجب أن نركز".
وفيما يتعلق بلاعبه إيريك غارسيا، أشاد فليك باللاعب وقال: "أخبرته أن يبقى لأن الفرصة ستأتيه وقد جاءت بالفعل في عدة مراكز، إنه شخص رائع ومحترف كبير".
وأخيراً كشف فليك عن أهمية فيران توريس الذي سجل هدف الفوز في المباراة وقال: "لعب لأنني كنت قد أختبرته بذلك في المباريات السابقة، وهو دائماً ما يرد بثقة".
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