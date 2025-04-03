إيدرسون يرتدي نفس ملابسه الداخلية 8 سنوات !

خبرني - كشف حارس المرمى إيدرسون عن معتقدات غريبة يؤمن بها لمساعدته على التألق أثناء خوضه للمباريات.

تحدث حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل إلى شبكة بي بي سي البريطانية رداً على إيمانه ببعض الخرافات والمعتقدات، مبيناً أن لديه عادة غريبة يكررها.

وأوضح "لديّ عادة واحدة فقط. كنت ألعب كل مباراة بنفس الملابس الداخلية طوال 8 سنوات".

وأثار تصريح إيدرسون استغراب المذيع شاي جيفن الذي كان يلعب سابقاً حارساً لمرمى مانشستر سيتي، وقال له: "لا أصدق، يبدو أن حالتها (الملابس الداخلية) ليست جيدة"، ليبدأ الحارس البرازيلي بالضحك.

وفاز إيدرسون مع مانشستر سيتي بمجموعة من الألقاب، من بينها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك كأس الرابطة الإنجليزية.