إيدرسون يرتدي نفس ملابسه الداخلية 8 سنوات !

إيدرسون يرتدي نفس ملابسه الداخلية 8 سنوات !
خبرني - كشف حارس المرمى إيدرسون عن معتقدات غريبة يؤمن بها لمساعدته على التألق أثناء خوضه للمباريات.
تحدث حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل إلى شبكة بي بي سي البريطانية رداً على إيمانه ببعض الخرافات والمعتقدات، مبيناً أن لديه عادة غريبة يكررها.
وأوضح "لديّ عادة واحدة فقط. كنت ألعب كل مباراة بنفس الملابس الداخلية طوال 8 سنوات".
وأثار تصريح إيدرسون استغراب المذيع شاي جيفن الذي كان يلعب سابقاً حارساً لمرمى مانشستر سيتي، وقال له: "لا أصدق، يبدو أن حالتها (الملابس الداخلية) ليست جيدة"، ليبدأ الحارس البرازيلي بالضحك.
وفاز إيدرسون مع مانشستر سيتي بمجموعة من الألقاب، من بينها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك كأس الرابطة الإنجليزية.
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