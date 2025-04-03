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أول رد فعل من سيميوني بعد السقوط أمام برشلونة

أول رد فعل من سيميوني بعد السقوط أمام برشلونة

2025-04-03 03:01:20
(MENAFN- Khaberni)


خبرني - أبدى مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، فخره بأداء فريقه بشكل عام بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا، بخسارته 0-1 أمام برشلونة في إياب قبل النهائي، بعدما انتهى لقاء الذهاب 4-4.

قال دييغو سيميوني في مؤتمر صحافي: "ينافس الفريق بصورة جيدة حتى الآن، في دوري الأبطال نافسنا بقوة، وكذلك الحال في الكأس، ونحظى بموسم جيد في الدوري وسنستمر، نتعامل مع ما تبقى من الموسم مباراة تلو الأخرى".

وأضاف: "نحاول مواصلة التحسن للاقتراب من الفرق التي تسبقنا في الترتيب ولنتقبل وضعنا، لا أفكر سوى في مواصل العمل والتركيز على الاستمرار بأفضل صورة ممكنة فيما تبقى من الدوري، وتركيزنا منصب على إشبيلية منافسنا المقبل".

ويبدو أن تقبل الوضع الحالي صعب بالنسبة لجماهير أتلتيكو، إذ بدا أن الفريق في طريقه للمنافسة على الثلاثية عندما حافظ على سجله خالياً من الهزائم لشهرين متتاليين.

وكان أتلتيكو يزاحم برشلونة وريال مدريد على صدارة الدوري، وضمن التأهل المباشر إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

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