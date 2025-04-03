أول رد فعل من سيميوني بعد السقوط أمام برشلونة

أول رد فعل من سيميوني بعد السقوط أمام برشلونة
خبرني - أبدى مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، فخره بأداء فريقه بشكل عام بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا، بخسارته 0-1 أمام برشلونة في إياب قبل النهائي، بعدما انتهى لقاء الذهاب 4-4.
قال دييغو سيميوني في مؤتمر صحافي: "ينافس الفريق بصورة جيدة حتى الآن، في دوري الأبطال نافسنا بقوة، وكذلك الحال في الكأس، ونحظى بموسم جيد في الدوري وسنستمر، نتعامل مع ما تبقى من الموسم مباراة تلو الأخرى".
وأضاف: "نحاول مواصلة التحسن للاقتراب من الفرق التي تسبقنا في الترتيب ولنتقبل وضعنا، لا أفكر سوى في مواصل العمل والتركيز على الاستمرار بأفضل صورة ممكنة فيما تبقى من الدوري، وتركيزنا منصب على إشبيلية منافسنا المقبل".
ويبدو أن تقبل الوضع الحالي صعب بالنسبة لجماهير أتلتيكو، إذ بدا أن الفريق في طريقه للمنافسة على الثلاثية عندما حافظ على سجله خالياً من الهزائم لشهرين متتاليين.
وكان أتلتيكو يزاحم برشلونة وريال مدريد على صدارة الدوري، وضمن التأهل المباشر إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين