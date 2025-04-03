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1.5 مليار دينار صادرات أردنية من الألبسة لأميركا

1.5 مليار دينار صادرات أردنية من الألبسة لأميركا

2025-04-03 03:01:18
(MENAFN- Khaberni)


خبرني - قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على معظم دول العالم طالت الأردن، إذ تم فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20%.

وأكد قادري لـ "المملكة" أن الصادرات الأردنية من الألبسة إلى الولايات المتحدة تجاوزت العام الماضي 1.5 مليار دينار .

وأشار إلى أن الصين وبنغلادش وكولمبيا من أكثر الدول المنافسة للأردن بصادرات الألبسة إلى الولايات المتحدة وتم فرض رسوم جمركية عليها بأعلى من ما تم فرضة على الصادرات الأردنية

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمر تنفيذي يفرض بموجبه "رسوما جمركية متبادلة" على دول "في العالم أجمع"، تنفيذا لما توعد به باستمرار منذ حملته الانتخابية بهدف بدء "عصر ذهبي" للولايات المتحدة، غير أنها قد تتسبب بانهيار الاقتصاد العالمي.

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