1.5 مليار دينار صادرات أردنية من الألبسة لأميركا

1.5 مليار دينار صادرات أردنية من الألبسة لأميركا
خبرني - قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على معظم دول العالم طالت الأردن، إذ تم فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20%.
وأكد قادري لـ "المملكة" أن الصادرات الأردنية من الألبسة إلى الولايات المتحدة تجاوزت العام الماضي 1.5 مليار دينار .
وأشار إلى أن الصين وبنغلادش وكولمبيا من أكثر الدول المنافسة للأردن بصادرات الألبسة إلى الولايات المتحدة وتم فرض رسوم جمركية عليها بأعلى من ما تم فرضة على الصادرات الأردنية
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمر تنفيذي يفرض بموجبه "رسوما جمركية متبادلة" على دول "في العالم أجمع"، تنفيذا لما توعد به باستمرار منذ حملته الانتخابية بهدف بدء "عصر ذهبي" للولايات المتحدة، غير أنها قد تتسبب بانهيار الاقتصاد العالمي.
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