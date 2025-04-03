بعد انتقادات الجمهور.. سامح حسين يوضح حقيقة مطالبته بإلغاء الإجازات

خبرني - أثار الفنان المصري سامح حسين جدلاً واسعاً خلال اليومين الماضيين بعد تصريحاته في احتفالية عيد الفطر 2025، والتي طالب خلالها بإلغاء الإجازات في الأعياد والمناسبات داخل مصر، ما اعتبره البعض مطلب سيء وغير منطقي، فيما اعتبر البعض الآخر أن حديثه كان مجرد تعليق فكاهي أو تعبير عن رؤية شخصية غير ملزمة.

وقوبلت هذه التصريحات بموجة من الانتقادات من قبل الجمهور والمتابعين، ما دفع الفنان إلى توضيح موقفه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، مشيراً إلى أن تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ، وأنه لم يطالب بإلغاء الإجازات كما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.

وقال سامح حسين في رسالته إلى جمهوره: "بناء على طلبكم حول تفسير الموضوع، أنا لم أطالب بإلغاء الإجازات في الأعياد.. هذا الكلام غير صحيح بالمرة.. أنا مثلكم أحب الإجازة وأحب العمل بإخلاص مثل كل إنسان في مجاله.. الإجازة نعمة من ربنا نشحن من خلالها قوتنا لمواصلة مشوار الحياة".

وأشار الفنان إلى أن ما قصده بتصريحه هو التعبير عن أمنيته بأن تزداد أعياد مصر وأفراحها وتصبح مستمرة ومتكررة، مما يجعل الحاجة إلى الإجازات أقل أهمية، قائلاً: "كل الموضوع أنني تمنيت أن يزداد عدد أعياد مصر وأفراحها، وحينها لا يشترط أن نحصل على إجازات في تلك الأعياد الجديدة.. لكني لم أقصد أبدا إلغاء الاجازات الرسمية".

وتابع سامح حسين: "للعلم.. نحن جميعاً نحب الإجازة لأننا نعمل بإخلاص، أي شخص جرّب قلة العمل لن يحب الإجازة.. العمل نعمة وربنا يديمها علينا ويعين كل إنسان على حاله ويكرمنا جميعاً.. يارب حياتكم تكون كلها أعياد وفرحة".