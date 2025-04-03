بعد انتقادات الجمهور.. سامح حسين يوضح حقيقة مطالبته بإلغاء الإجازات

بعد انتقادات الجمهور.. سامح حسين يوضح حقيقة مطالبته بإلغاء الإجازات
خبرني - أثار الفنان المصري سامح حسين جدلاً واسعاً خلال اليومين الماضيين بعد تصريحاته في احتفالية عيد الفطر 2025، والتي طالب خلالها بإلغاء الإجازات في الأعياد والمناسبات داخل مصر، ما اعتبره البعض مطلب سيء وغير منطقي، فيما اعتبر البعض الآخر أن حديثه كان مجرد تعليق فكاهي أو تعبير عن رؤية شخصية غير ملزمة.
وقوبلت هذه التصريحات بموجة من الانتقادات من قبل الجمهور والمتابعين، ما دفع الفنان إلى توضيح موقفه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، مشيراً إلى أن تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ، وأنه لم يطالب بإلغاء الإجازات كما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.
وقال سامح حسين في رسالته إلى جمهوره: "بناء على طلبكم حول تفسير الموضوع، أنا لم أطالب بإلغاء الإجازات في الأعياد.. هذا الكلام غير صحيح بالمرة.. أنا مثلكم أحب الإجازة وأحب العمل بإخلاص مثل كل إنسان في مجاله.. الإجازة نعمة من ربنا نشحن من خلالها قوتنا لمواصلة مشوار الحياة".
وأشار الفنان إلى أن ما قصده بتصريحه هو التعبير عن أمنيته بأن تزداد أعياد مصر وأفراحها وتصبح مستمرة ومتكررة، مما يجعل الحاجة إلى الإجازات أقل أهمية، قائلاً: "كل الموضوع أنني تمنيت أن يزداد عدد أعياد مصر وأفراحها، وحينها لا يشترط أن نحصل على إجازات في تلك الأعياد الجديدة.. لكني لم أقصد أبدا إلغاء الاجازات الرسمية".
وتابع سامح حسين: "للعلم.. نحن جميعاً نحب الإجازة لأننا نعمل بإخلاص، أي شخص جرّب قلة العمل لن يحب الإجازة.. العمل نعمة وربنا يديمها علينا ويعين كل إنسان على حاله ويكرمنا جميعاً.. يارب حياتكم تكون كلها أعياد وفرحة".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين