بكين لواشنطن: ألغوا الرسوم فورًا وإلا سنرد بالمثل

بكين لواشنطن: ألغوا الرسوم فورًا وإلا سنرد بالمثل
خبرني - طالبت الصين صباح الخميس الولايات المتحدة بإلغاء أحدث رسومها الجمركية على الفور وتوعدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة حول العالم.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الخطوة الأميركية تتجاهل توازن المصالح الذي تم التوصل إليه عبر مفاوضات تجارية متعددة الأطراف على مر السنين، كما تغفل حقيقة استفادتها الكبيرة من التجارة الدولية.
وأضافت الوزارة أن "الصين تعارض هذا الأمر بشدة، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها"، في الوقت الذي يبدو فيه أن أكبر اقتصادين في العالم على وشك الانخراط بشكل أعمق في حرب تجارية من شأنها أن تهز سلاسل التوريد العالمية.
وأعلن ترمب أمس الأربعاء أن الصين ستواجه رسوما جمركية بنسبة 34 بالمئة بالإضافة إلى 20 بالمئة فرضها عليها في وقت سابق من هذا العام، ليبلغ إجمالي الرسوم الجديدة 54 بالمئة ويقترب من نسبة الستين بالمئة التي هدد بها خلال حملته الانتخابية.
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