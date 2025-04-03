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بكين لواشنطن: ألغوا الرسوم فورًا وإلا سنرد بالمثل

بكين لواشنطن: ألغوا الرسوم فورًا وإلا سنرد بالمثل

2025-04-03 02:18:37
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - طالبت الصين صباح الخميس الولايات المتحدة بإلغاء أحدث رسومها الجمركية على الفور وتوعدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة حول العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الخطوة الأميركية تتجاهل توازن المصالح الذي تم التوصل إليه عبر مفاوضات تجارية متعددة الأطراف على مر السنين، كما تغفل حقيقة استفادتها الكبيرة من التجارة الدولية.
وأضافت الوزارة أن "الصين تعارض هذا الأمر بشدة، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها"، في الوقت الذي يبدو فيه أن أكبر اقتصادين في العالم على وشك الانخراط بشكل أعمق في حرب تجارية من شأنها أن تهز سلاسل التوريد العالمية.

وأعلن ترمب أمس الأربعاء أن الصين ستواجه رسوما جمركية بنسبة 34 بالمئة بالإضافة إلى 20 بالمئة فرضها عليها في وقت سابق من هذا العام، ليبلغ إجمالي الرسوم الجديدة 54 بالمئة ويقترب من نسبة الستين بالمئة التي هدد بها خلال حملته الانتخابية.

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