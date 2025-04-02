الدوري الألماني يفتح نافذة انتقالات إضافية لكأس العالم للأندية

الدوري الألماني يفتح نافذة انتقالات إضافية لكأس العالم للأندية
ومنح الاتحاد الدولي (الفيفا) الاتحادات الوطنية التي تشارك أنديتها في كأس العالم خيار فتح "نافذة تسجيل استثنائية" في يونيو حزيران قبل انطلاق البطولة لضم لاعبين.
وتقام كأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقا في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو ويشارك فيها بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ من دوري الدرجة الأولى الألماني.
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