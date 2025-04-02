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الدوري الألماني يفتح نافذة انتقالات إضافية لكأس العالم للأندية

الدوري الألماني يفتح نافذة انتقالات إضافية لكأس العالم للأندية

2025-04-02 03:02:31
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت رابطة الدوري الألماني أمس الثلاثاء أن دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية سيفتحان نافذة انتقالات إضافية ستمتد من الأول إلى العاشر من يونيو قبل كأس العالم للأندية لكرة القدم.

ومنح الاتحاد الدولي (الفيفا)‭ ‬الاتحادات الوطنية التي تشارك أنديتها في كأس العالم خيار فتح "نافذة تسجيل استثنائية" في يونيو حزيران قبل انطلاق البطولة لضم لاعبين.

وتقام كأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقا في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو ويشارك فيها بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ من دوري الدرجة الأولى الألماني.

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