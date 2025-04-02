أنشيلوتي يمثل أمام القضاء في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي

MENAFN - Al-Bayan) سيمثل مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أمام القضاء اليوم الأربعاء في اليوم الأول من جلسات محاكمة بشأن مزاعم عن تهربه من دفع مليون يورو (1.08 مليون دولار) كضرائب مستحقة عن إيرادات حقوق استغلال صوره خلال فترته الأولى مع النادي.

والإيطالي أنشيلوتي هو أحدث مشاهير كرة القدم الذين تحقق معهم مصلحة الضرائب الإسبانية بتهمة التهرب الضريبي.

وقد سويت العديد من القضايا بما في ذلك قضايا لاعبين بارزين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني دييجو كوستا خارج المحاكم بغرامات باهظة.

وفي 2023، أيدت المحكمة العليا تبرئة مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو بعد أن رفض التسوية ودافع عن نزاهته.

ويطالب الادعاء العام بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر وغرامة قدرها 3.2 ملايين يورو عن واقعتي تهرب ضريبي في عامي 2014 و2015.

ويزعم الادعاء أن أنشيلوتي لم يبلغ إلا عن الراتب الذي كان يتقاضاه من ريال مدريد وأخفى الدخل من حقوق استغلال صوره عند تقديم إقراراته الضريبية.

وقال أنشيلوتي للصحفيين الأسبوع الماضي إنه يثق تماما في النظام القضائي الإسباني مضيفا أنه يتطلع للإدلاء بشهادته في المحكمة.

وقبل جلسة الاستماع، قال المدعي العام إن سلطات الضرائب الإسبانية حصلت الديون إضافة إلى الفوائد من أنشيلوتي.

ومن المقرر أن تُعقد المحاكمة في محكمة بمدريد على مدى ثلاثة أيام. ويمكن للأطراف التوصل إلى اتفاق خارج المحكمة قبل بدء الجلسة أو في أي مرحلة من مراحلها.

وعاد أنشيلوتي، اللاعب السابق الذي خاض 26 مباراة دولية مع إيطاليا وشارك في كأس العالم 1990، إلى ريال مدريد لفترة ثانية كمدرب في عام 2021.

وفاز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات كمدرب منها مرتان مع ميلان وثلاث مرات مع ريال مدريد.