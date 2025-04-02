أنشيلوتي يمثل أمام القضاء في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي

أنشيلوتي يمثل أمام القضاء في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي
والإيطالي أنشيلوتي هو أحدث مشاهير كرة القدم الذين تحقق معهم مصلحة الضرائب الإسبانية بتهمة التهرب الضريبي.
وقد سويت العديد من القضايا بما في ذلك قضايا لاعبين بارزين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني دييجو كوستا خارج المحاكم بغرامات باهظة.
وفي 2023، أيدت المحكمة العليا تبرئة مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو بعد أن رفض التسوية ودافع عن نزاهته.
ويطالب الادعاء العام بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر وغرامة قدرها 3.2 ملايين يورو عن واقعتي تهرب ضريبي في عامي 2014 و2015.
ويزعم الادعاء أن أنشيلوتي لم يبلغ إلا عن الراتب الذي كان يتقاضاه من ريال مدريد وأخفى الدخل من حقوق استغلال صوره عند تقديم إقراراته الضريبية.
وقال أنشيلوتي للصحفيين الأسبوع الماضي إنه يثق تماما في النظام القضائي الإسباني مضيفا أنه يتطلع للإدلاء بشهادته في المحكمة.
وقبل جلسة الاستماع، قال المدعي العام إن سلطات الضرائب الإسبانية حصلت الديون إضافة إلى الفوائد من أنشيلوتي.
ومن المقرر أن تُعقد المحاكمة في محكمة بمدريد على مدى ثلاثة أيام. ويمكن للأطراف التوصل إلى اتفاق خارج المحكمة قبل بدء الجلسة أو في أي مرحلة من مراحلها.
وعاد أنشيلوتي، اللاعب السابق الذي خاض 26 مباراة دولية مع إيطاليا وشارك في كأس العالم 1990، إلى ريال مدريد لفترة ثانية كمدرب في عام 2021.
وفاز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات كمدرب منها مرتان مع ميلان وثلاث مرات مع ريال مدريد.
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