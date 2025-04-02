دراسة: 19% من مؤسسي الشركات الناشئة في ألمانيا نساء

MENAFN - Al-Bayan) أظهرت دراسة اقتصادية أن حصة النساء من مؤسسي الشركات الناشئة في ألمانيا بلغت 19% فقط وهو ما يقل قليلا عن الحصة المسجلة في العام الماضي.

وبحسب الدراسة التي أجرتها رابطة الشركات الناشئة في ألمانيا وشملت 1800 رائد أعمال و1000 طالب فإن هذا يعني أنه عندما يتم تأسيس شركة ناشئة، يكون رائد الأعمال رجلاً في أكثر من أربع حالات من كل خمس حالات تأسيس.

يُحدد التحليل، الذي تم لصالح مؤسسة بيرتلسمان، عدة أسباب لانخفاض نسبة النساء، بدءًا من مراحل الحياة المبكرة. ويُقال إن النساء يُعيقهن غياب القدوة والصور النمطية، ويجد الكثير منهن صعوبة في الموازنة بين الأسرة وريادة الأعمال.

في الوقت نفسه مازالت النساء يقمن بالجزء الأكبر من أعمال الرعاية المنزلية وبدء تكوين الأسرة حتى عندما يتزامن ذلك مع بدئهن شركة جديدة.

كما أشارت الدراسة إلى أن الفجوة بين النساء والرجال في تأسيس الشركات الناشئة ترتبط بالنماذج التقليدية لدور الإنسان والتي تؤثر على التفضيلات المهنية للشباب.

وبحسب الدراسة فإن حوالي ثلثي مؤسسي الشركات الناشئة الذكور خططوا بالفعل لبدء عمل أثناء مرحلة المراهقة أو الدراسة، في حين تفكر النساء في ريادة الأعمال في وقت متأخر، حيث تختلف الأولويات بين الرجال والسيدات تماما.

ويبحث حوالي 60% من الطالبات عن وظيفة آمنة، في حين أن هذا الخيار أولوية لأقل من ثلث الطلبة، وهو ما يشير إلى مدى اختلال تأثير التوقعات الاجتماعية على إدراك النساء والرجال للمخاطر.

ولذلك، نادرًا ما تسعى النساء إلى تأسيس شركات ناشئة في سن مبكرة. لكن منظورهن يتغير لاحقًا، حيث يتخذ ثلث رائدات الأعمال قرارهن بإنشاء شركة خاصة في السنوات الأولى من مسيرتهن المهنية، بينما يتخذ ربعهن الآخر القرار في وقت لاحق.

وخلص التحليل إلى أن ريادة الأعمال النسائية لا تُعيقها قلة الاهتمام، بل الظروف التي يجب تحسينها.

وتؤكد رابطة الشركات الناشئة أن ألمانيا لا تستطيع تجاهل إمكانات المرأة، لا سيما في أوقات الركود الاقتصادي، حيث تُضفي الشركات الناشئة دوافع جديدة وديناميكية وابتكارًا على الاقتصاد.