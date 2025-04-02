لحظات رعب لا توصف.. أسد يلتهم ذراع مدربه في مصر

خبرني - شهد السيرك القومي بمنطقة البوريفاج في طنطا شمال مصر حادثا مرعبا، مساء أمس الثلاثاء.

فقد تعرض مدرب لهجوم مفاجئ من أحد الأسود أثناء العرض، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة بعد أن التهم الحيوان المفترس ذراعه.

وحسبما أكد شهود عيان، فإن الحادث وقع عندما انزلقت قدما المدرب وسقط على أرض السيرك أثناء قيامه بعرضه المعتاد.

إلا أن الأسد باغته بهجوم مفاجئ، والتهم أجزاء من ذراعه.

فزع وتدافع

فيما سادت حالة من الرعب والفزع بين الحاضرين، وتدافع البعض لمحاولة إنقاذ المدرب، ونجحوا بالفعل في انتزاعه من براثن الأسد.

لتنقل سيارة إسعاف المدرب المصاب إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقي العلاج اللازم، فيما أعلنت إدارة السيرك وقف العرض وبدء التحقيق في الحادث.

وكانت مصر قد شهدت حادثا مماثلا لكن في حديقة حيوان الفيوم غرب البلاد، في فبراير الماضي، إذ تعرض أحد الحراس لهجوم مباغت من أسد مفترس داخل قفصه، ما أدى إلى وفاته على الفور.

في حين كشفت تحقيقات الشرطة وقتها أن العامل سعيد جابر علي محمد الدش (47 سنة) تعرض لإصابات قاتلة، بعدما هاجمه الأسد والتهم جزءاً من رأسه، وكاد يصيب أشخاصا آخرين.

ليلفظ الرجل أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى مستشفى الفيوم العام، بينما أكد شهود عيان أن السلطات تخلصت من الأسد بعدما أصيب بحالة هياج شديدة.