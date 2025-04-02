لحظات رعب لا توصف.. أسد يلتهم ذراع مدربه في مصر

لحظات رعب لا توصف.. أسد يلتهم ذراع مدربه في مصر
خبرني - شهد السيرك القومي بمنطقة البوريفاج في طنطا شمال مصر حادثا مرعبا، مساء أمس الثلاثاء.
فقد تعرض مدرب لهجوم مفاجئ من أحد الأسود أثناء العرض، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة بعد أن التهم الحيوان المفترس ذراعه.
وحسبما أكد شهود عيان، فإن الحادث وقع عندما انزلقت قدما المدرب وسقط على أرض السيرك أثناء قيامه بعرضه المعتاد.
إلا أن الأسد باغته بهجوم مفاجئ، والتهم أجزاء من ذراعه.
فزع وتدافع
فيما سادت حالة من الرعب والفزع بين الحاضرين، وتدافع البعض لمحاولة إنقاذ المدرب، ونجحوا بالفعل في انتزاعه من براثن الأسد.
لتنقل سيارة إسعاف المدرب المصاب إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقي العلاج اللازم، فيما أعلنت إدارة السيرك وقف العرض وبدء التحقيق في الحادث.
وكانت مصر قد شهدت حادثا مماثلا لكن في حديقة حيوان الفيوم غرب البلاد، في فبراير الماضي، إذ تعرض أحد الحراس لهجوم مباغت من أسد مفترس داخل قفصه، ما أدى إلى وفاته على الفور.
في حين كشفت تحقيقات الشرطة وقتها أن العامل سعيد جابر علي محمد الدش (47 سنة) تعرض لإصابات قاتلة، بعدما هاجمه الأسد والتهم جزءاً من رأسه، وكاد يصيب أشخاصا آخرين.
ليلفظ الرجل أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى مستشفى الفيوم العام، بينما أكد شهود عيان أن السلطات تخلصت من الأسد بعدما أصيب بحالة هياج شديدة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين