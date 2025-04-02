الكشف عن موقف صلاح من الانتقال إلى الهلال السعودي

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، يوم الثلاثاء، أن النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، لا يزال مهتما بالانتقال إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل.

وينتهي عقد الدولي المصري مع ليفربول في الصيف، ولم يقم الهداف بتمديد عقده حتى الآن.

مع استمرار الشكوك حول مستقبله في "أنفيلد"، تشير التقارير إلى أن الهلال يعتبر الوجهة الأكثر ترجيحا لصلاح.

وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف"، فإن صلاح لا يزال مهتما بالانتقال إلى السعودية، لكنه أعطى الأولوية لسماع العرض الذي سيقدمه ليفربول له.

وزعمت تقارير أن إدارة ليفربول فتحت مفاوضات مع رامي عباس، وكيل صلاح، من أجل تمديد عقده.

وتؤكد "تلغراف" أن هناك فرصة ضئيلة لانتقال صلاح إلى السعودية قبل كأس العالم للأندية، التي تقام في الصيف.

ويعد صلاح المرشح الأبرز لجائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين، بعد أن قاد ليفربول إلى قمة جدول الترتيب والنادي بات قريبا من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر البالغ من العمر "32 عاما" قائمة هدافي الدوري برصيد 27 هدفا، متقدما بستة أهداف على إيرلينغ هالاند، الذي سيغيب عن معظم بقية الموسم بسبب الإصابة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، ويواجه إيفرتون على ملعب "أنفيلد"، يوم الأربعاء.