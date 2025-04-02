بعد سيغنال .. جي ميل يطل في مراسلات أميركية حساسة

خبرني - بعد تسريب محادثات سرية مرتبطة بمهاجمة الحوثيين من خلال إشراك صحافي في مجموعة على منصّة "سيغنال"، كشفت وثائق عن استخدام البريد الإلكتروني "جي ميل" في مراسلات أميركية حساسة.

فقد أفاد ثلاثة مسؤولين أميركيين لصحيفة "واشنطن بوست" عن إجراء أعضاء في مجلس الأمن القومي الأميركي، بمن فيهم مايكل والتز، أعمالاً حكومية عبر حسابات شخصية على بريد Gmail، وذلك وفقا لوثائق اطلعت عليها الصحيفة.

واستخدم أحد كبار مساعدي والتز خدمة البريد الإلكتروني التجارية لإجراء محادثات تقنية للغاية مع زملائه في وكالات حكومية أخرى تتعلق بمواقع عسكرية حساسة وأنظمة أسلحة قوية، بحسب الصحيفة.

والتز كان ينسخ ويلصق

وبينما استخدم المسؤول في مجلس الأمن القومي حساب Gmail الخاص به، استخدم زملاؤه في الوكالات حسابات حكومية، كما تُظهر عناوين مراسلات البريد الإلكتروني.

وقال مسؤولون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن والتز تلقى معلومات أقل حساسية، ولكنها قابلة للاستغلال، على بريده الإلكتروني Gmail، مثل جدول أعماله ووثائق عمله الأخرى.

كما أضافوا أن والتز كان ينسخ ويلصق أحياناً من جدول أعماله إلى تطبيق Signal لتنسيق الاجتماعات والمناقشات.

ويقول خبراء إن استخدام البريد الإلكتروني الشخصي، حتى للمواد غير السرية، أمر محفوف بالمخاطر نظراً للأهمية البالغة التي توليها أجهزة الاستخبارات الأجنبية لاتصالات وجداول أعمال كبار المسؤولين الحكوميين، مثل مستشار الأمن القومي.

مجلس الأمن القومي يعلق

بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، برايان هيوز، إنه لم يرَ أي دليل على استخدام والتز لبريده الإلكتروني الشخصي كما هو موصوف. وأضاف أنه في بعض الأحيان عندما ترسل له "جهات اتصال" معيّنة مواد متعلقة بالعمل عبر البريد الإلكتروني، فإنه يتأكد من إرسال نسخة إلى بريده الإلكتروني الحكومي لضمان الامتثال لقوانين السجلات الفيدرالية التي تلزم المسؤولين بأرشفة المراسلات الرسمية.

وقال هيوز: "لم يُرسل والتز، ولن يُرسل، معلومات سرية عبر حساب مفتوح".

وعندما سُئل عن مناقشة أحد موظفي والتز لقضايا عسكرية حساسة عبر "جيل ميل"، قال هيوز إن لدى موظفي مجلس الأمن القومي إرشادات حول استخدام "منصات آمنة فقط للمعلومات السرية".

ويعد استخدام Gmail، وهو وسيلة اتصال أقل أماناً بكثير من تطبيق المراسلة المشفرة "سيغنال" الذي شهد الخرق الخاص بالضربات على الحوثيين.

كما يكون البريد الإلكتروني الشخصي في أوقات كثيرة عرضة للاختراق والتصيد الاحتيالي وغير ذلك من أنواع الاختراق الرقمي.