الأردن.. انخفاض على درجات الحرارة وأجواء لطيفة بأغلب المناطق الأربعاء

الأردن.. انخفاض على درجات الحرارة وأجواء لطيفة بأغلب المناطق الأربعاء
خبرني - يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها ضمن معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.
ويبقى الطقس يوم غد الخميس، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون دافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويكون الطقس يومي الجمعة والسبت، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد العصر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم، ما بين 22 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 10، وفي مرتفعات الشراة 19 - 9، وفي مناطق البادية 26 - 11، وفي مناطق السهول 22 - 10، وفي الأغوار الشمالية 29 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 16، وفي البحر الميت 30 - 15، وفي خليج العقبة 30 - 19 درجة مئوية.
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