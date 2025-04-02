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الأردن.. انخفاض على درجات الحرارة وأجواء لطيفة بأغلب المناطق الأربعاء

الأردن.. انخفاض على درجات الحرارة وأجواء لطيفة بأغلب المناطق الأربعاء

2025-04-02 03:01:33
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها ضمن معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.
ويبقى الطقس يوم غد الخميس، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون دافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويكون الطقس يومي الجمعة والسبت، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد العصر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم، ما بين 22 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 10، وفي مرتفعات الشراة 19 - 9، وفي مناطق البادية 26 - 11، وفي مناطق السهول 22 - 10، وفي الأغوار الشمالية 29 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 16، وفي البحر الميت 30 - 15، وفي خليج العقبة 30 - 19 درجة مئوية.

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