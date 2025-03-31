الإمارات .. أسعار الوقود لشهر أبريل

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الإمارات .. أسعار الوقود لشهر أبريل
(MENAFN- Al-Bayan) أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر أبريل 2025، والتي جاءت على النحو التالي:
- وقود الديزل: 2.63 درهم لكل لتر.
- البنزين "سوبر 98": 2.57 درهم لكل لتر.
- البنزين "خصوصي 95": 2.46 درهم لكل لتر.
- البنزين "إي بلس 91": 2.38 درهم لكل لتر.
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