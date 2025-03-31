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الإمارات .. أسعار الوقود لشهر أبريل

الإمارات .. أسعار الوقود لشهر أبريل

2025-03-31 02:22:13
(MENAFN- Al-Bayan) أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر أبريل 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

- وقود الديزل: 2.63 درهم لكل لتر.

- البنزين "سوبر 98": 2.57 درهم لكل لتر.

- البنزين "خصوصي 95": 2.46 درهم لكل لتر.

- البنزين "إي بلس 91": 2.38 درهم لكل لتر.

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