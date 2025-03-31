لأول مرة في تاريخ سوريا أداء صلاة العيد في القصر الجمهوري

لأول مرة في تاريخ سوريا أداء صلاة العيد في القصر الجمهوري
وأقام المئات من السوريين الصلاة في القصر الجمهوري برفقة رئيس البلاد أحمد الشرع والوزراء وقادة من الجيش السوري وعدد كبير من المواطنين.
كما شهدت ساحة الجندي المجهول فوق جبل قاسيون شمال العاصمة دمشق ولأول مرة أداء صلاة العيد بمشاركة الآلاف من الرجال والنساء.
وشهدت أغلب الساحات في المدن والبلدات أداء صلاة عيد الفطر وسط مشاركة مئات الاف من المواطنين كبارا وصغار.
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