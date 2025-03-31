لأول مرة في تاريخ سوريا أداء صلاة العيد في القصر الجمهوري

MENAFN - Al-Bayan) ">شهدت القاعة الرئيسية في القصر الجمهوري في دمشق صلاة عيد الفطر لأول مرة في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وأقام المئات من السوريين الصلاة في القصر الجمهوري برفقة رئيس البلاد أحمد الشرع والوزراء وقادة من الجيش السوري وعدد كبير من المواطنين.

كما شهدت ساحة الجندي المجهول فوق جبل قاسيون شمال العاصمة دمشق ولأول مرة أداء صلاة العيد بمشاركة الآلاف من الرجال والنساء.

وشهدت أغلب الساحات في المدن والبلدات أداء صلاة عيد الفطر وسط مشاركة مئات الاف من المواطنين كبارا وصغار.