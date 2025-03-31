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نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي

نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي

2025-03-31 02:09:11
(MENAFN- Al-Bayan) ">ارتفعت قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 5ر0% شهريا إلى 193ر12 تريليون ين (7ر81 مليار دولار)، مقابل ارتفاع بنسبة 2ر1% خلال الشهر السابق، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الصادرة اليوم الاثنين.

وعلى أساس سنوي زادت مبيعات التجزئة في اليابان خلال فبراير بنسبة 4ر1% بعد زيادتها بنسبة 4ر4% سنويا خلال يناير.

وزادت مبيعات التجزئة على نطاق واسع في اليابان بنسبة 2% سنويا بعد زيادتها بنسبة 5% خلال يناير.

وزادت المبيعات التجارية خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر0% شهريا وبنسبة 5ر1% سنويا إلى 677ر46 تريليون ين، في حين زادت مبيعات الجملة بنسبة 2ر0% شهريا وبنسبة 5ر1% سنويا إلى 485ر37 تريليون ين.

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