نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي

نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي
وعلى أساس سنوي زادت مبيعات التجزئة في اليابان خلال فبراير بنسبة 4ر1% بعد زيادتها بنسبة 4ر4% سنويا خلال يناير.
وزادت مبيعات التجزئة على نطاق واسع في اليابان بنسبة 2% سنويا بعد زيادتها بنسبة 5% خلال يناير.
وزادت المبيعات التجارية خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر0% شهريا وبنسبة 5ر1% سنويا إلى 677ر46 تريليون ين، في حين زادت مبيعات الجملة بنسبة 2ر0% شهريا وبنسبة 5ر1% سنويا إلى 485ر37 تريليون ين.
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