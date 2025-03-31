الأهلي المصري يتطلع لفوز مريح على الهلال السوداني بدوري الأبطال

MENAFN - Al-Bayan) ">عندما تنطلق جولة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يتطلع الأهلي حامل اللقب إلى تحقيق فوز مريح أمام ضيفه الهلال السوداني في مباراتهما المقررة غدا الثلاثاء كي يسهل مهمته في مباراة الإياب من أجل انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي.

ويلتقي الأهلي مع الهلال غدا في استاد القاهرة الدولي، على أن تقام مباراة الإياب بينهما يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل في موريتانيا.

وقال الأهلي عبر موقعه إن المدرب السويسري مارسيل كولر عقد محاضرة مع لاعبيه مساء أمس الأحد وطالب اللاعبين بضرورة التركيز الشديد على حسم الهجمات.

وحذر كولر لاعبي الأهلي من إهدار الفرص كما حذرهم من سرعة عناصر الهلال التي تمكنهم من استغلال الهجمات المرتدة.

ويعود محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي بعد فترة غياب، إذ كان مصطفى شوبير تولى حراسة مرمى الفريق بدلا منه خلال الفوز 2-صفر على طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

وقال الجهاز الطبي للأهلي إن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الهلال بما في ذلك المدافع ياسر إبراهيم ولاعب الوسط عمرو السولية.

وعانى إبراهيم من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية، بينما اشتكى السولية من آلام في ربلة الساق خلال مباراة زد الودية قبل ثلاثة أيام، لكن حالتهما باتت مستقرة.

وأكد الجهاز الطبي أيضا جاهزية طاهر محمد طاهر العائد من الإصابة والذي شارك في التدريبات الجماعية، وأصبح جاهزا تماما للمباراة بعد غياب عن المباريات منذ ديسمبر الماضي.

وعلى الجانب الآخر، استعد الهلال للمباراة عبر معسكر تدريبي في تونس.

وقال محمد العليقي نائب رئيس نادي الهلال في تصريحات تلفزيونية إن فريقه جاهز لمواجهة الأهلي، مضيفا "الهلال فريق كبير ويتطور كثيرا في كل عام تلو الآخر ونأمل في أن يكون التأهل من نصيبنا أمام الأهلي".

وعن تكرر مواجهة الأهلي المصري في السنوات الأخيرة، قال العليقي "هي مباراة اعتيادية بين الأهلي والهلال، فهذه ليست أول مرة يجتمع الفريقان، إذ سبق والتقيا في أكثر من منافسة".

ويأمل الأهلي في إحراز اللقب لتكون المرة الأولى التي يفوز فيها بالبطولة الأفريقية في ثلاثة مواسم متتالية.