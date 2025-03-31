إحراق شواحن كهربائية خاصة بسيارات تيسلا في فرنسا

MENAFN - Al-Bayan) ">تعرض 12 جهاز شحن كهربائي فائق السرعة خاصا بسيارات تيسلا للحرق في مرآب أحد المتاجر في وسط فرنسا، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية وكالة فرانس برس الأحد.

وأكد المصدر ما ورد في صحيفة لو بروغريه المحلية عن إحراق الشواحن ليل الأربعاء الخميس في بلدة سان شامون في إقليم لوار.

وأصيب اثنان من أجهزة الشحن التي تبلغ قيمتها عشرات آلاف اليوروهات بتلف كامل، في حين تعرضت الأجهزة الأخرى لأضرار.

وكتب المرتكبون على أرضية الموقف باللون الابيض عبارة "حملة وُلدت لتحرق ضد تيسلا".

وقال المصدر في الشرطة إن هذا هو "أول عمل يستهدف أعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك" في لوار.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق بشأن "التسبب بأضرار وتدمير بواسطة الحرق"، ولكن لم يتم القبض على أي مشتبه به حتى الآن.

وسبق أن سجلت أعمال تخريب ضد تيسلا في أوروبا منذ تعيين الرئيس دونالد ترامب ماسك مستشارا له ودعم الملياردير الأمريكي للأحزاب اليمينية الأوروبية المتطرفة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم إحراق أكثر من عشر سيارات تيسلا في هجوم على معرض بالقرب من مدينة تولوز في جنوب فرنسا، ما أسفر عن احتراق ثماني سيارات بالكامل وإصابة أربع أخرى بأضرار.

ووصفت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي موجة الهجمات الأخيرة على تيسلا في الولايات المتحدة بأنها "ليست أقل من إرهاب داخلي".