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ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر في ميانمار إلى أكثر من 1700 شخص

ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر في ميانمار إلى أكثر من 1700 شخص

2025-03-31 01:17:36
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت الحكومة التي يقودها الجيش في ميانمار اليوم الاثنين أن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب ميانمار ارتفع إلى أكثر من 1700 شخص مع انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم الحكومة الميجور جنرال زاو مين تون لتلفزيون "إم آر تي في" الحكومي إن 3400 شخص آخرين أصيبوا بجروح فيما لا يزال أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب البلاد في منتصف نهار الجمعة، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق، بما في ذلك في العاصمة نايبيداو وثاني أكبر مدينة، ماندالاي.

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