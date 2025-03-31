ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر في ميانمار إلى أكثر من 1700 شخص

ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر في ميانمار إلى أكثر من 1700 شخص
وقال المتحدث باسم الحكومة الميجور جنرال زاو مين تون لتلفزيون "إم آر تي في" الحكومي إن 3400 شخص آخرين أصيبوا بجروح فيما لا يزال أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين.
وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب البلاد في منتصف نهار الجمعة، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق، بما في ذلك في العاصمة نايبيداو وثاني أكبر مدينة، ماندالاي.
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